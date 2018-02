Autofahrer fremdeln mit Fahrradstraße

In Fahrradstraßen gilt generell Tempo 30. Dazu kündigt die Stadt verstärkte Kontrollen an.

Dreieich - Die Stadt kündigt verstärkte Tempokontrollen in der Fahrradstraße zwischen Buchschlag und Sprendlingen an – besonders für die Liebknechtstraße zwischen der August-Bebel- und Buchwaldstraße.

Hintergrund ist, dass offensichtlich viele Autofahrer mit den Regeln der im Dezember eröffneten Straße noch nicht vertraut sind. Die Strecke wurde bereits in der Vergangenheit häufig von Autofahrern als Alternative zur Eisenbahnstraße genutzt, obwohl dort bereits seit vielen Jahren Tempo 30 gilt. Und genau daran hat sich mit der Einrichtung der Fahrradstraße nichts geändert. Im Gegenteil: In dieser gilt generell Tempo 30 für alle Verkehrsteilnehmer. Deshalb sind die Verkehrszeichen zur Fahrradstraße praktisch gleichbedeutend mit den Tempo-30-Schildern, die zudem an allen Zufahrtsstraßen hängen.

Die Stadt weist neben dem Tempolimit noch einmal auf die wichtigsten Regeln in der hessenweit längsten Fahrradstraße hin: Radler haben Vorrang und dürfen auch nebeneinander fahren. Es gilt rechts vor links. Die Regelung sei eingeführt worden, damit die Autofahrer nicht auf die Idee kommen, dort einfach durchzufahren, erklärt Thomas Müller, Leiter des Fachbereichs Bürger und Ordnung. Bislang habe es Beobachtungen nach keine Probleme damit gegeben, wie er auf Anfrage mitteilt. Man wolle die Situation aber im Auge behalten, vor allem im Sommer, wenn mehr Radler unterwegs seien.

Verärgert zeigt sich die Stadt über eine von einem Autofahrer umgefahrene Warnbake an der Ecke Rosenaustraße. Diese wurde förmlich umgemäht, worauf die Reifenspuren im Pflanzbeet hindeuten. Auch wenn Personen nicht zu Schaden kamen, handelt es sich um einen Fall von Fahrerflucht. Zeugen werden gebeten, sich im Rathaus unter Tel.: 06103/6010 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Aktuell laufen nach Angaben von Müller die Ausschreibungen für den dritten Abschnitt der Fahrradstraße, der zwischen der August-Bebel- und der Haupt-/Ecke Auestraße in Sprendlingen verläuft. Die Maßnahme muss bis zum 31. August 2018 abgeschlossen sein. Diese Frist hat der Bund gesetzt, der das Projekt mit knapp 153.000 der Gesamtkosten von 253.000 Euro fördert. (hok)