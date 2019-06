Bauwerk in Sprendlingen muss abgerissen werden 

Brücke ist nicht zu retten

Autofahrer müssen seit Dezember Umwege in Kauf nehmen. Aus Sicherheitsgründen hat die Stadt die Hengstbachbrücke in Höhe der Auestraße gesperrt. In diesem Jahr wird das Bauwerk definitiv nicht saniert.

Böse Zungen behaupten in sozialen Netzwerken, die Wiedereröffnung der Hengstbachbrücke in der Joinviller Straße sei an die Fertigstellung des Berliner Flughafens BER gekoppelt. Dort sollen nach aktuellem Stand Ende 2020 die ersten Flieger starten und landen.