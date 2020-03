SPD beantragt erneut Ampel an der B 486 in Dreieich

Die SPD-Fraktion setzt sich schon seit langem für eine Ampel an der Einmündung der Koberstädter Straße K 172 in die B 486 ein und hat dazu jetzt erneut einen Antrag eingebracht. (Symbolbild)

Dreieich – Denn mit dem ständig wachsenden Autoverkehr werde es immer schwieriger, sich aus der Kreisstraße kommend in den fließenden Verkehr der B 486 einzuordnen. In den Hauptverkehrszeiten sei es fast unmöglich, in Richtung Offenthal abzubiegen.

Aber auch für Fußgänger und Radfahrer sollte eine Möglichkeit zur sicheren Überquerung in den Koberstädter Forst geschaffen werden. Vor zwei Jahren hatte die SPD dazu eine Querungshilfe auf der Höhe des Wetterturms beantragt. Es habe sich jedoch herausgestellt, dass diese Maßnahme sehr aufwendig geworden wäre und im Rahmen der Sanierung der Straße nicht umsetzbar gewesen sei. Die Stadtverordnetenversammlung hatte damals bereits auf Antrag der SPD beschlossen, dass der Magistrat Hessen Mobil auffordert, im Rahmen der Sanierung der B 486 die Installation einer Ampel zu prüfen. Nun beantragt die SPD erneut, dass sich der Magistrat bei Hessen-Mobil für eine zeitnahe Installation einer Ampelanlage am Knotenpunkt einsetzt.

Allerdings hat Hessen Mobil bereits im November 2019 auf Anfrage mitgeteilt, das an der Stelle keine Ampel möglich sei. Angesichts des gestiegenen Autoaufkommens sei eine solche nicht leistungsfähig genug, um den Verkehr in Spitzenzeiten regeln zu können.

hok