Rasern einen Riegel vorschieben

Auch wenn das Bild es nicht vermuten lässt – die August-Bebel-Straße gehört mit 10 000 Fahrzeugen täglich zu den am stärksten frequentierten Straßen Sprendlingens. - Foto: Strohfeldt

Sprendlingen - Anwohner der August-Bebel-Straße haben eine Bürgerinitiative gegründet. Ihre zentrale Forderung ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der Sprendlinger Nord-Süd-Achse. Von Frank Mahn

Um ihr Anliegen zu untermauern, haben die Initiatoren bereits mehr als 100 Unterschriften von Unterstützern gesammelt. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung seien überfällig, schreibt die BI. In der politischen Diskussion ist der schlechte Zustand der August-Bebel-Straße seit Jahren immer wieder Thema. Die Sanierung – und damit ein eventuell verbundener Umbau – wurde mehrfach zugunsten anderer Straßenbauprojekte zurückgestellt. Aktuell hat der Hainer Weg Priorität, weil dort dringend der Kanal erneuert werden musste. Für die August-Bebel-Straße sind im 2018er Haushalt Planungskosten eingestellt, 2019 soll dort endlich etwas passieren.

Laut BI kommt es täglich zu gefährlichen Situationen und auch zu Unfällen. Sie will sich nicht länger vertrösten lassen. Die Initiative fordert die Verbesserung von Verkehrssicherheit, Lärmschutz und Luftqualität durch die Einführung von Tempo 30, permanente Geschwindigkeitskontrollen und eine Blitzeranlage an der Fußgängerampel am Hengstbach – und sie erwartet, bei der Planung der Neugestaltung einbezogen zu werden. Nach Auffassung der BI erfüllt die August-Bebel-Straße als Hauptschulweg, Wohnstraße und mit ihrem hohen Verkehrsaufkommen die Voraussetzungen dafür, zumindest streckenweise Tempo 30 anzuordnen. Das liege einzig und allein im Ermessen der Stadt, schreibt Stefan Hohgraefe im Auftrag der Bürgerinitiative, kurz BABS. Die Stadt hingegen stütze sich auf ein Lärmschutzgutachten, wonach die notwendigen Werte verfehlt würden. Die BI stellt Methodik und Ergebnisse des Gutachtens infrage, zudem sei es zur Beurteilung der Gesamtsituation nicht ausreichend.

Hohgraefe verweist darauf, dass die August-Bebel-Straße als reine Wohnstraße konzipiert worden sei. Im Laufe der Jahrzehnte sei sie immer mehr zu einer Ausweichroute für die parallel verlaufende Frankfurter Straße und somit „stillschweigend zur Durchgangsstraße umgewidmet worden“. Dafür sei sie aufgrund der anliegenden Bebauung und des Straßenzuschnitts jedoch nicht geeignet. Auf der Strecke zwischen Fichte- und Eisenbahnstraße sind nach Angaben der BI am Tag rund 10.000 Fahrzeuge unterwegs. Sie gehöre damit zu den am stärksten frequentierten Straßen Sprendlingens. Die BI fragt sich deshalb, warum es nicht möglich sein soll, wie auf Frankfurter, Darmstädter und Hauptstraße Tempo 30 einzuführen.

Die BI sieht erhebliche Sicherheitsdefizite gerade auch vor dem Hintergrund, dass hunderte von Schülern die Straße überqueren müssen. „Auf der Gesamtlänge der Straße stehen lediglich eine Ampel und ein Zebrastreifen zur Verfügung“, kritisiert die Interessenvertretung. Immer wieder komme es zu brenzligen Situationen, weil Autofahrer zu schnell seien. Manche ignorierten auch, wenn die Ampel auf Gelb beziehungsweise Rot umspringe und drückten noch mal aufs Gaspedal. Die gerade Führung und die Breite der Straße verführten vor allem in den Abend- und Nachtstunden zum Rasen, berichtet Hohgraefe. „Auch ein häufiges Überholen von Fahrzeugen, die sich an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit 50 km/h halten, kann von Anwohnern bezeugt werden.“ Gerade Ältere trauten sich nicht mehr, die Straße abseits der einzigen Fußgängerampel zu überqueren.

Anwohner hätten im Rathaus schon vor Jahren auf die Missstände hingewiesen, sagt Hohgraefe. Bürgermeister Dieter Zimmer habe den Vorschlag, die Ampel von einem Blitzer überwachen zu lassen, mit Hinweis auf die angespannte Finanzlage abgelehnt. Auf das Angebot der Anwohner, die Finanzierung selbst zu übernehmen, habe Zimmer gar nicht mehr reagiert, so Hohgraefe.

Erster Stadtrat Martin Burlon hat Verständnis für die Sorgen und den Unmut der Anwohner. Tempo 30 aber könne die Stadt nur veranlassen, wenn eine rechtssichere Grundlage gegeben sei. Das sei hier aber nicht der Fall. Auch könne nicht von einer Unfallhäufung gesprochen werden. Auf das Thema Lärmschutz geht Burlon ebenfalls ein. „Die Werte in der Innenstadt liegen deutlich höher.“ In der August-Bebel-Straße seien sie „nicht ausreichend für Tempo 30“. Bei der Neugestaltung könnten Elemente integriert werden, die zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit führten, so der Erste Stadtrat.