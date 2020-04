Neue Bouleanlage hergerichtet: Corona-Krise sorgt für Verzögerung

Eine ruhige Kugel schieben

+ Die neue Boulebahn auf dem Platz der Generationen können Erika Breidert, Winfried Ossner und Tuula Schröder (von links) bislang nur anschauen. Sie hoffen aber, dort schon bald die Kugeln werfen zu können.

Im vergangenen Herbst war die Einweihung, nun im Frühjahr könnte es eigentlich endlich losgehen. Doch auch der Platz der Generationen am Rande der Baierhansenwiesen in Sprendlingen liegt wie alle anderen Spielplätze in den Zeiten von Corona brach.