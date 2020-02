SPD-Vorschlag: Weitere Parkplätze für das Bürgerhaus sollen kommen

Gelände soll befestigt werden

+ © Strohfeldt Nach Regenfällen wie in diesen Tagen weist der unbefestigte Parkplatz in der verlängerten Fichtestraße große Pfützen auf. Die SPD-Fraktion möchte das ändern. © Strohfeldt

Die SPD-Fraktion schlägt vor, den unbefestigten Parkplatz in der verlängerten Fichtestraße auszubauen, um zusätzliche Abstellmöglichkeiten in der Nähe des Bürgerhauses Sprendlingen zu schaffen. Damit reagiert sie auf Befürchtungen in Bezug auf die Sanierung der August-Bebel-Straße.