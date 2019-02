Drei Jahre Mängelmelder: Bürger nutzen Beschwerdesystem eifrig

Transparenz kommt an

Dreieich – Ein abgerissenes Verkehrsschild in Offenthal, eine zerstörte Sitzbank in Dreieichenhain oder wilde Müllablagerungen in Sprendlingen – das alles beschäftigte in den vergangenen Tagen die Dreieicher. Durch den Mängelmelder weiß die Stadtverwaltung darüber Bescheid. Von Julia Radgen