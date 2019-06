Drei Tage tolle Stimmung auf dem Sprendlinger Lindenplatz

Der Regen über dem Sprendlinger Lindenplatz hat sich gerade verzogen und schon singt das Publikum vor der Erasmus-Alberus-Kirche ausgelassen im Chor den Hit der Sportfreunde Stiller.

Dreieich – Pfund-Frontmann Markus – schon reichlich durchgeschwitzt – bringt die Massen mit Leichtigkeit dazu, einzustimmen. „Umfallen kann hier heute keiner“, sagt einer der weiblichen Fans in der ersten Reihe grinsend und meint damit das dichte Gedränge, das vor der Bühne herrscht.

Zum vierten Mal in Folge ist die Coverband beim Hooschebaafest der Sprendlinger Turngemeinde (STG) ein Garant für beste Stimmung, feinsten Rock und einen tanzenden Lindenplatz. „Die Jungs sind an Professionalität kaum zu überbieten. Ob es regnet oder heiß ist, sie verstehen, gute Laune zu verbreiten und holen immer das Beste aus dem Abend raus“, ist STG-Vorsitzender Matthias Matthes begeistert von Pfund und der grandiosen Stimmung am Auftaktabend des großen Festes. Er selbst steht an den Reglern für Ton und Licht und sorgt damit mit für die zauberhafte Atmosphäre. Es ist ein schönes Bild, wie sich die Musiker in dem rot und blau wechselnden Licht verausgaben und die Sprendlinger vor der Bühne fast drei Stunden unermüdlich tanzen.

Noch wenige Stunden zuvor hatte Matthes stirnrunzelnd in den Himmel geblickt: „Vor Regen haben wir natürlich immer Angst. Das dreitägige Spektakel fordert von uns inzwischen eine Vorlage von rund 25 000 Euro – da sind gutes Wetter und viele Besucher schon fast Pflicht“, so der Vereinsvorsitzende. Dieses Jahr ist das Konzept sehr gut aufgegangen: Pfund zieht Jahr für Jahr mehr Leute auf das Fest und sorgt für einen überragenden ersten Abend. Rund 100 Vereinsmitglieder sind über die drei Tage in Schichten im Einsatz, verkaufen Getränke und Ebbelwoi, grillen Würstchen im Akkord. Doch nicht nur Grillgut lockt auf den Lindenplatz, das Hooschebaafest ist fast ein Streetfood-Festival: An verschiedenen Food-Trucks von anderen Anbietern genießen die Gäste Burger, Crêpes, Reibekuchen und eine Auswahl Weine.

Für Samstagabend haben sich Matthes und sein Festausschuss eine besondere Überraschung ausgedacht. Mit Krachleder ist eine Partyband aus Rheinland-Pfalz nach Sprendlingen gereist, die neben Rock und Pop auch Schlager, Elektro und Volksmusik kann. Ein ganz buntes Paket mit gutem Gesang, zusätzlich zur Band einem zweistimmigen Bläsersatz und sexy Jungs in kurzen Lederhosen. Doch Matthias Matthes hat es am Freitagabend schon geahnt: „Die Sprendlinger brauchen immer ein bisschen, bis sie von etwas überzeugt sind.“ So ist es dann auch: Während Pfund vor einer tobenden Menge spielt, haben die Krachleder-Herren weniger Publikum und müssen umso mehr Gas geben, um die Tänzer vor der Bühne zu mobilisieren. „Das nervt mich ein bisschen“, gibt Matthes zu – und das ist verständlich, denn die von ihm engagierte Band ist wirklich gut. Und die Besucher, die am zweiten Festabend da sind, haben ihren Spaß. Vielleicht spricht sich das ja rum und Krachleder zieht beim nächsten Mal mehr Fans an.

Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Vereins, mit Frühschoppen und dem Auftritt des vereinseigenen Blasorchesters lässt die STG das Hooschebaafest gemütlich ausklingen. Und es ist wieder mal gelungen, die Intention der engagierten Sportler zu erfüllen: Etwas für die Stadt und ein gutes Miteinander zu tun und ein schönes und vor allem ganz friedliches Fest für die Dreieicher auf die Beine zu stellen.

VON NICOLE JOST