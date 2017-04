Ära im Einzelhandel geht zu Ende

Dreieich - Auf den Tag genau vor 42 Jahren begann eine Ära im Dreieicher Einzelhandel, die Ende Mai ihren Abschluss finden wird. Das Ehepaar Horst-Günter und Irene Flick schließt dann seinen active-Markt in der Hanaustraße 2-12 für immer. Von Holger Klemm

Für den inhabergeführten Einzelhandel werde es immer schwerer, bedauern die beiden. „Noch können wir die Entscheidung selbst fällen, wann wir aufhören. Wir wollten nicht abwarten, bis es zu spät ist“, berichtet Flick. Er könne es auch seinen beiden Kindern nicht empfehlen, den Markt mit Artikeln des täglichen Bedarfs weiterzuführen. Angesichts der Rahmenbedingungen befürchtet der 73-Jährige, dass in den nächsten fünf Jahren bis zu 50.000 Betriebe des inhabergeführten Einzelhandels aufgeben werden. Die Politik habe es versäumt, deren Zukunft zu sichern, befürchtet Flick.

Die Eheleute haben den Einzelhandel von der Pike auf gelernt. Nach verschiedenen Stationen zogen sie 1974 nach Sprendlingen und übernahmen in der Hauptstraße 10 das ehemalige DEKAPE, das sie nach Umbau am 11. April 1975 neu eröffneten. Das Sortiment des City-Kaufs, den es bis 1994 gab, umfasste Artikel des täglichen Bedarfs wie Textilien, Haushaltswaren, Glas, Porzellan, Elektro-, Leder-, Spiel- und Schreibwaren sowie Parfümerie. Der Standort in Dreieichenhain ging 1989 an den Start und wird bis heute mit Unterbrechungen geführt. Zwischenzeitlich eröffneten und gaben die Flicks weitere Märkte unter anderem in Darmstadt-Eberstadt, Dietzenbach, Raunheim oder Groß-Gerau auf. Noch besteht ein Markt in Obertshausen, der seine Pforten zum 31. August schließen wird. In Dreieichenhain ist bereits am 31. Mai Schluss.

„Wir hatten eine schöne Zeit“, berichtet Irene Flick und schwärmt von hervorragenden Kontakten zu den Kunden. Mit dem schnellen Reagieren auf aktuelle Trends sei es auch immer gelungen, eine Nische zu finden. So nahm das Ehepaar beispielsweise einen Schlüsseldienst, Fotoentwicklung oder Passbilder auf. Doch die Zeiten haben sich geändert. „Schauen Sie sich doch einmal auf der Hauptstraße um“, meint sie. Bis auf Raumausstattung Köth gebe keines der damaligen Geschäfte mehr.

Die Flicks haben ihre Warenbeschaffung direkt oder über Einkaufsverbände abgewickelt. Diese existierten nicht mehr, die Beschaffung sei deswegen immer mehr individuell gehändelt worden. Dabei sind den beiden ihre langjährige Erfahrung und das Wissen der Mitarbeiter zugutegekommen. „Doch Einzelhandel heißt Wandel“, so Flick. Das sei in den vergangenen zehn bis 15 Jahren sehr deutlich geworden. Die Situation habe sich total geändert, ebenso die Kaufgewohnheiten der Kunden. Heute finde sich in Supermärkten und Discountern ein deutlich erweitertes Non-Food-Sortiment, was für den active-Markt zu Problemen bei der Warenbeschaffung und Sortimentsgestaltung geführt habe. Hinzu kämen Filialbetriebe wie KiK, TEDI oder die neuen action-Postenmärkte, die 600 Läden eröffnen wollen. „Es gibt ein Überangebot, nur noch große Mengen zählen“, bedauert Flick. Und da könne man trotz aller Bemühungen auf Dauer nicht mehr mithalten. Hinzu kommt der Online-Handel. Doch das Ehepaar hat Verständnis für die Änderung der Kaufgewohnheiten, konnte sich aber immer auf viele Stammkunden verlassen, für deren Treue die beiden dankbar sind. „Trotzdem hat unser Geschäft keine Zukunft“, muss Flick der Realität ins Auge sehen. Auch eine Übergabe an Nachfolger komme nicht in Frage.

„Rock & Shop“ und „Fashion Flash“: Bilder zu den Einkaufs-Events Zur Fotostrecke

Der langjährige Vorsitzende des Einzelhandelsverbandes für Stadt und Kreis Offenbach bedauert, dass die Politik zu wenig für den inhabergeführten Einzelhandel getan habe. Er geht davon aus, dass sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Filialketten um 25 Prozent reduzieren werden. Hilfsangebote der Stadtverwaltung seien zwar lobenswert, jedoch meistens nicht erfolgreich. Nach Meinung von Flick fehlen meist die Sensibilität und entsprechende Ausbildung. „Vollbluteinzelhändler mit Praxiserfahrung sollten eingebunden werden“, empfiehlt Flick.

Nach der Schließung wird das Ehepaar endlich Zeit zum Faulenzen finden. Hobbys haben die beiden nicht, doch ein Ferienhaus in Marbella in Spanien. „Das ist unser Hobby.“ Und nach der Schließung wollen beide noch mehr Zeit dort verbringen. „Wir wollen die schöne Natur weiter entdecken.“