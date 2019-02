Dieter Zimmer: „Ich war nie ein Machtmensch“

Dreieich – Am Mittwoch hat Dieter Zimmer seinem Nachfolger Martin Burlon das Chefbüro im vierten Stock des Rathauses übergeben.

Der 60-Jährige hatte im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet und ist vor wenigen Tagen in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet worden.

Herr Zimmer, Ihre Verabschiedung war ja in Teilen sehr emotional. Was ging Ihnen durch den Kopf, als sich mehr als 700 Leute erhoben und minutenlang applaudierten?

Es war überaus bewegend und beeindruckend. Diese Wertschätzung hat mich stolz gemacht. Viele Kollegen aus anderen Städten haben mir gesagt, dass sie so etwas noch nicht erlebt haben. Von der Verabschiedung bleiben viele tolle Momente. Genauso wie von der Amtseinführung meines Nachfolgers, dem ich ja noch die Amtskette überreicht habe. Diese Überraschung ist mir allerdings nur bedingt gelungen, es ist vorher durchgesickert (lacht).

Haben Sie sich schon daran gewöhnt, kein Bürgermeister mehr zu sein?

Nein. Ich merke immer wieder, dass ich nach wie vor dabei bin und natürlich noch zu dem einen oder anderen Thema meine Meinung sage. Das steckt in mir drin. Ich kann fast 18 Jahre nicht einfach so abschütteln und sagen, das war es jetzt. Aber ich denke, das kommt ganz schnell. Ich habe auch ganz klar gesagt, dass ich die Stadt, die Politik, zukünftig aus einer anderen Perspektive beobachten werde. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, abends und am Wochenende frei zu haben. Da ich meiner Gesundheit einiges schuldig bin, freue ich mich darauf.

Haben Sie Angst, in ein Loch zu fallen?

Das eine oder andere Loch wird es schon geben. Aber es wird nicht so groß sein, als dass ich da nicht gleich wieder rauskomme. Ich bleibe der Stadt ja weiterhin verbunden und habe vor, als interessierter Bürger weiter am Geschehen teilzunehmen.

Was wird den Dreieichern von zwölf Jahren Dieter Zimmer als Rathauschef bleiben?

Die Bilanz meiner Amtszeit überlasse ich gerne anderen. Ich hoffe, es bleibt hängen, dass ich gerne Bürgermeister und mit Herzblut dabei war. Ich glaube, ich habe beibehalten, was ich ganz am Anfang gesagt habe, als die SPD mit Blick auf die Wahl auf mich zugekommen ist. In meiner Bewerbungsrede habe ich damals gesagt, wenn ihr mich wollt, müsst ihr mich so nehmen, wie ich bin. Ich glaube, dass der Job mich insoweit nicht in der Persönlichkeit und der Art und Weise verändert hat.

Wie ist Dieter Zimmer denn?

Ich war nie ein Machtmensch. Ich bin sicher jemand, der gerne auf Menschen zugeht und nicht das berühmte dicke Fell hat, dass manch ein Politiker hat und vielleicht auch braucht. Ich habe die Menschen an mich rankommen lassen und auch die Probleme. Und dann zu wissen, dass man die Erwartungen und Hoffnungen, die die Menschen mit der Wahl und der Unterstützung in mich gesetzt hatten, nicht alle erfüllen kann, war manchmal schwer. Aber jeder weiß, dass man nicht alle zufriedenstellen kann in einer solchen Position.

Was sehen Sie als Ihre größten Erfolge und Errungenschaften an?

Das ist wieder so ein Punkt, den eigentlich andere bewerten müssten. Ich glaube, dass ich mit einem gewissen Stolz sagen kann, dass es mir zusammen mit meinem Team und den Kollegen gelungen ist, durch die Reduzierung der Schulden wieder Handlungsspielräume zu bekommen. Wir waren ja eine der am höchsten verschuldeten Kommunen in Hessen. Mittlerweile gehören wir zu denen mit der geringsten Verschuldung. Dabei haben wir es geschafft, im sozialen Bereich eben nicht einfach nach dem Rasenmäherprinzip zu verfahren. Trotz des harten Sparkurses haben wir ein gutes Angebot für Menschen jeden Alters aufrechterhalten können. Stolz bin ich auch darauf, dass sich so viele Menschen für Flüchtlinge engagiert haben. Auf deren Aufnahme waren wir 2015 ja in keiner Weise vorbereitet. Die Herausforderungen konnten wir nur meistern, weil wir in der Verwaltung an einem Strang gezogen haben. Dafür bin ich meinen Mitarbeitern noch heute dankbar. Genauso wie all den anderen Menschen, die sich in der Stadt für Flüchtlinge eingesetzt haben und es noch tun.

Erinnern Sie sich an den für Sie bewegendsten Moment?

Da gibt es einige. Die Eröffnung der Offenthaler Ortsumfahrung sticht sicher heraus. Das Thema hatte schon meinen Großvater zum Ende seiner Amtszeit als Offenthaler Bürgermeister beschäftigt. Ich weiß noch, was ich 2013 gesagt habe: Es ist ein trüber Tag, aber alle Offenthaler tragen heute die Sonne im Herzen.

Was waren Ihre größten Fehler und Versäumnisse?

Die Geschichte mit den fehlenden Kitaplätzen ist so ein Punkt. Den Schuh muss ich mir anziehen, vielleicht hätten wir die Entwicklung eher erkennen können. Andererseits war nicht mit derartig steigenden Zahlen zu rechnen. Wir haben gesagt, bevor jetzt klare Verhältnisse geschaffen und ein oder zwei Kindergärten gebaut werden, legen wir den Fokus auf die Optimierung bestehender Kitas. Das habe ich damals als Priorität gesehen im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, zu konsolidieren und die Schulden zu reduzieren. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass in der ganzen öffentlichen Diskussion von Protagonisten nie zur Sprache gekommen ist, dass wir eine hohe Qualität in unseren Kindergärten haben. Ich habe aber jegliches Verständnis für Eltern, die sauer auf mich sind, weil wir ihnen keinen Platz anbieten können.

Wie stehen Sie heute zu den Ereignissen um die Lettkaut? Sie hätten dort gerne die Internationale Schule in Kombination mit einer Fußballakademie gesehen. Die Pläne haben für viel Unruhe in der Bevölkerung gesorgt. Für die Vorgehensweise haben Sie harte Kritik einstecken müssen. Vor allem die Vereine haben Ihnen die Kündigung ihrer Pachtverträge übel genommen.

Zunächst einmal: Nicht ich alleine habe mir das gewünscht. Es gab ja eine politische Intention, das anzugehen.

Meinen Sie den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans? Der wurde ja erst später gefasst.

Nein, es gab vorher Gespräche mit den Fraktionen und das Einvernehmen, einen Aufstellungsbeschluss vorzubereiten. Aber ich will das gar nicht aufwärmen. Natürlich stehe ich noch dazu, weil ich denke, es wäre eine gute Sache für Dreieich gewesen. Alle Städte um uns herum haben sich alle Finger nach der Internationalen Schule geleckt. Sie haben nur darauf gewartet: Wenn die es nicht fertig bringen, die Schule zu bauen, dann holen wir sie zu uns. Das ist mit der Fußballakademie nicht anders.

Wo war denn dann der Webfehler?

Einerseits war das der Zeitdruck, der grundsätzlich da war. Und dann hatte ich unterschätzt, dass eine andere Kommunikation mit den Vereinen sinnvoller gewesen wäre. Ich hätte sensibler agieren müssen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so naiv. Ich will mich nicht vor der Verantwortung drücken, aber es gehören natürlich immer zwei dazu, die miteinander kommunizieren und verhandeln wollen. Ich bedaure, dass es mir nicht gelungen ist, hier Erfolge vorzuweisen. Wir hatten in den letzten Monaten eine neue Verhandlungskommission bei den Kleingärtnern und haben gute Gespräche geführt. Wenn wir früher zusammengekommen wären, wäre vielleicht das ein oder andere anders gelaufen.

Durch wen ist denn dieser Zeitdruck aufgebaut worden und warum?

Es war allen klar, dass eine Bebauungsplanänderung entsprechend dauert. So ein Projekt muss dann auch in einem gewissen Zeitrahmen stattfinden. Da kann man nicht sagen, wir gucken mal, wie es ausgeht. Es war klar, dass wir uns nicht ausruhen können. Ein Herr Strothoff musste für seine Internationale Schule wissen, dass das Projekt in einem gewissen Zeitraum über die Bühne geht. In diesem Zusammenhang muss ich Herrn Strothoff noch mal loben: Er hätte ohne Probleme woanders wesentlich schneller und einem ganz klaren Zeitablauf folgend bauen können. Angebote in anderen Städten in der Region gab es.

Was werden Sie am meisten vermissen?

Sicherlich den Kontakt mit den Menschen, die sich hier engagieren. Die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern und Kollegen wird mir fehlen. Wenn man 40 Jahre ins Rathaus gekommen ist, werd’ ich morgens schon mal denken: und jetzt? (lacht). Ich werde die aktive Politik und das Mitbestimmen-Wollen nicht vermissen. Aber ich werde weiterhin politisch interessiert sein und meine politische Neugier und Meinung nicht zu Hause an der Garderobe abgeben. Aber aktiv werde ich nicht eingreifen.

Auf was freuen Sie sich besonders im Ruhestand?

Dass ich selbstbestimmt meine Termine machen kann. Man ist ja als Bürgermeister einen Großteil der Zeit fremdgesteuert. Das weiß man, wenn man diesen Job macht. Jetzt kann ich sagen, jawoll, ich gucke in die Zeitung, wo ist welche Veranstaltung. Ich schaue, wo die Highlights sind, da werde ich auch ohne Einladung auftauchen. Und ich werde mich ehrenamtlich einbringen. Ich habe zum Beispiel leichtsinnigerweise bei den Uhus schon eine Lernpatenschaft übernommen (lacht). Ich habe auch im Sprendlinger Norden schon gesagt, dass ich gerne zur Hausaufgabenbetreuung bereit bin. Die Vorleseaktion an den Schulen will ich sowieso weitermachen. Bei der Feuerwehr in Offenthal bin ich nach wie vor im Vorstand und auch die AG Offenthaler Vereine will ich stärker unterstützen, als es mir bisher möglich war. Und natürlich will ich die privaten Freundschaften wieder mehr pflegen.

Und was kommt gar nicht in die Tüte?

Was ich nicht möchte, ist eine feste Tätigkeit. Ein Vorsitz kommt nicht infrage. Aber wenn ich an der einen oder anderen Stelle meinen Beitrag leisten kann, dann mache ich das. Ich war immer ein Vereinsmensch. Eine meiner schwierigsten Aufgaben war dieses ständige Neinsagen müssen. Das Hartbleiben war immer eine Herausforderung – vor allen Dingen dann, wenn es von Vereinen oder aus dem sozialen Bereich gut nachvollziehbare Gründe für eine Bitte gab.

Wohin führt der erste Urlaub?

Im März nach Rom. Da freue ich mich schon drauf. Wir können jetzt ja auch mal spontan ein verlängertes Wochenende buchen.

Sie haben sich aus gesundheitlichen Gründen entschieden, nicht mehr für das Amt zu kandidieren. Eine Wiederwahl wäre, sagen wir mal, wohl nicht unwahrscheinlich gewesen. Welches Ereignis hätten Sie gerne noch als Dreieicher Bürgermeister erlebt?

Da gibt es schon ein paar Sachen. Die offizielle Entlassung aus dem Schutzschirm natürlich. Ein wesentliches Thema, das in den ganzen Jahren im Argen lag und ich gerne noch weiter gesteuert hätte, ist der Soziale Wohnungsbau. Ich hätte gerne noch die ersten Erfolge unserer DreieichBau AöR in aktiver Zeit miterlebt. Auch hätte ich gerne weniger Eltern sagen wollen, dass es mir leid tut, ihnen keinen Kitaplatz anbieten zu können. Und ich hätte meinem Nachfolger und der Politik gerne bessere Zahlen hinterlassen. Aber ich bin auch so selbstbewusst, zu sagen, dass der Einbruch der Gewerbesteuer nicht unbedingt das Versagen eines Bürgermeisters ist.

Sie spielen auf die Entwicklung bei Biotest an.

Ich bin ein bisschen stolz, dass das mit dem Ausbau von Biotest geklappt hat. Das Unternehmen ist wieder auf einem sehr guten Weg, das verfolge ich und das weiß ich. Ich bin für die Zukunft sehr optimistisch, dass Biotest nicht nur der größte Arbeitgeber bleibt, sondern auch das eine oder andere positive Signal an die Stadt schickt.

Was geben Sie Ihrem Nachfolger Martin Burlon mit auf den Weg?

Ich werde mich hüten, ihm Ratschläge mitzugeben. Aber er hat gefragt, ob er mich anrufen darf bei Fragen, gerade im sozialen Bereich. Selbstverständlich kann er mich anrufen, aber ich werde mich zurückhalten. Einen Rat habe ich doch für ihn: Er soll bei allem Engagement und bei all den wichtigen Arbeiten, die dieser Sieben-Tage-Job erfordert, auch mit seinen eigenen Ressourcen haushalten. Das will ich ihm aus privater Erfahrung heraus mit auf den Weg geben.

Das Interview führten Frank Mahn, Holger Klemm und Nicole Jost.