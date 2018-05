Grüne scheitern mit Anleinpflicht

Dreieich - Selten war eine Stadtverordnetensitzung so gut besucht wie am Dienstagabend. Der Vorschlag der Grünen zur Anleinpflicht für Hunde in der Brut- und Setzzeit mobilisierte scharenweise Hundebesitzer, die zum Teil auf dem Boden saßen. Von Holger Klemm

Nachdem der Antrag mit 21:23 Stimmen knapp gescheitert war, brandete Beifall auf. Danach verschwanden die Besucher.

Heidi Soboll (Grüne) argumentierte, dass der Vorstoß dem Naturschutz und der Artenvielfalt diene. Vor allem Bodenbrüter auf Feld und Wiesen sollten so geschützt werden. Sie begründete auch die Ergänzung des Antrags, für Auslaufflächen zu sorgen. Die Untere Naturschutzbehörde sei bereit, eine Fläche konkret auszuweisen. Dort könnten Hunde das ganze Jahr aktiv sein. Wiesen und Felder seien meist im Privatbesitz und dürfen eigentlich nicht betreten werden.

Lesen Sie hierzu auch: - Streit um Leinenpflicht: „Keine Maßnahme zum Tierschutz“ - Empfehlung für Einführung von Leinenpflicht während Brutzeit - Diskriminierung der Hundehalter Für Marco Lang (FWG) ging der Antrag dagegen nicht in die richtige Richtung. Die Brut- und Setzzeit sei nicht der Kern des Problems. Gegen unvernünftige Hundebesitzer sollte es wie in Frankfurt empfindliche Bußgelder geben. Das würde Wirkung zeigen. Auch Alexander Kowalski (FDP) sprach sich dagegen aus. Schuld seien allein die Hundebesitzer, die ihre Vierbeiner nicht im Griff hätten. Doch da helfe eine Satzung nicht. Er appellierte an die Courage von vernünftigen Hundebesitzern, die andere auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen sollten.

Für den Antrag war Natascha Bingenheimer (BfD). Eine solche Regelung würde allein die Unvernünftigen treffen. Zudem gebe es in fast allen anderen Kreiskommunen eine Anleinpflicht. Das wollte CDU-Fraktionschef Hartmut Honka so nicht stehen lassen. Die Regelungen beispielsweise in Neu-Isenburg und Langen seien differenzierter. Maximilian Müger (AfD) warnte vor einer Dämonisierung von Hunden. Die SPD beteiligte sich nicht an der Diskussion, da sie den Fraktionszwang aufgehoben hatte. Am Ende stimmten aber alle SPD-Stadtverordnete für den Antrag, ebenso wie die BfD sowie sechs der sieben Grünen. Stadtverordnetenvorsteherin Bettina Schmitt (CDU) schlug eine Art Mediation zwischen Natur- und Tierschützern vor. „Sonst haben wir das Thema bald wieder auf dem Tablett.“

Leserbilder zum Hundetag (Teil 1) Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa