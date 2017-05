Harry Keaton mit Auftritt zum Stadtjubiläum 

Dreieich - Ein Zauberer auf einer Geburtstagsfeier? Das hat man höchstens als Kind erlebt. Dabei nimmt die Faszination, die von magischen Kunststücken ausgeht, auch mit zunehmendem Alter nicht ab. Von Sina Gebhardt

Im Rahmen des 40. Stadtjubiläums spendierten die Stadtwerke deshalb gemeinsam mit der Stadt und den Bürgerhäusern den im Jahr 1977 Geborenen einen zauberhaften Abend mit Harry Keaton. „Die magische 40“ ist an diesem Donnerstagabend allgegenwärtig, denn nicht nur ist die Show des Zauberers eine der 40 Veranstaltungen, die im Jubiläumsjahr der Stadt begangen werden. Auch die exklusiv geladenen Gäste der geschlossenen Veranstaltung feiern dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. „Wir haben in Dreieich rund 600 Geburtstagskinder, die alle eine persönliche Einladung zu diesem Abend erhalten haben“, teilt Andrea Günther von den Stadtwerken mit. Dass dann auch ein Künstler auftritt, der aus Dreieich stammt, ist fast schon Ehrensache: „Als Lokalversorger wollten wir natürlich auch einen lokalen Entertainer gewinnen.“

Die Chance ließ sich Keaton nicht entgehen, schließlich hatte der Magier bereits im Alter von 14 Jahren seinen ersten großen Auftritt im Bürgerhaus. Die Verbindung zu seiner Heimatstadt ist dann auch während seiner ganzen Show spürbar: „Ist es möglich zu wissen, was der Nachbar denkt – auch wenn es ein Offenthaler ist?“, scherzt der Zauberkünstler, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sein Publikum Bauklötze staunen zu lassen. Gedankenlesen ist dabei scheinbar nur eine seiner leichtesten Übungen, denn mühelos errät er nicht nur das Sternzeichen seiner Zuschauer, sondern auch noch den genauen Geburtstag.

Bei seinem Heimspiel entfesselt Keaton ein buntes Potpourri an Kunststücken, die – wenn man den Zauberer kennt – zwar nicht neu sind, aber nach wie vor faszinieren. So zerreißt er eine Zeitung, bloß um sie als Ganzes wieder zu entfalten oder bindet mithilfe von mehr oder minder Freiwilligen aus dem Publikum Knoten in ein Seil, bloß um diese wie durch Zauberhand wieder verschwinden zu lassen. Überhaupt dürfen die Zuschauer fleißig mitwirken: Sei es bei Entfesselungs- oder Kartentricks.

Aber besonders bei der Gedankenmanipulation staunen die Teilnehmer auf der Bühne nicht schlecht, schließlich wurde offensichtlich die eigene Wahrnehmung getrübt: In einem Kästchen versteckt sollen sie einen Gegenstand ertasten, doch die Überraschung ist groß, wenn sich statt dem vermuteten Schwamm darin plötzlich ein Stein oder statt dem erwarteten Stofftier ausgerechnet ein Kaktus befindet.

Für Keaton ist es ein gelungenes Heimspiel und für die rund 200 Gäste, die sich an diesem Abend ihr Geburtstagsgeschenk der besonderen Art abgeholt haben, eine schöne Überraschung. Und egal ob der eigene Geburtstag schon vorbei ist oder noch aussteht – diese Feier bleibt den Jubilaren sicher in zauberhafter Erinnerung.