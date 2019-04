Audi-Fahrer schaut auf die falsche Ampel – die Folgen sind fatal

Bei einem Unfall in Dreieich schaut ein Audi-Fahrer auf die falsche Ampel. Kurz darauf kommt es zu einem schweren Unfall.

Dreieich - Bei einem Unfall am Sonntag auf der B486 in Dreieiche ist eine junge Radfahrerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi RS 4 von Langen kommend in Richtung Offenthal, berichtet die Polizei.

Dabei fuhr er wohl auf dem linken von den beiden Geradeaus-Fahrstreifen. Auf Höhe einer Tankstelle zeigte eine Ampel wohl rot für die geradeaus fahrenden Fahrzeuge und grün für Linksabbieger.

Schwerer Unfall in Dreieich: Radfahrerin schwer verletzt

Der 34-Jährige schaute wohl auf die Linksabbieger-Ampel und war offensichtlich der fälschlichen Annahme, er dürfe fahren. Dabei übersah er vermutlich eine 14-Jährige, die gerade mit ihrem Fahrrad die Fußgängerampel überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radlerin stürzte und sich schwer verletzte. Sie kam in ein Krankenhaus. (chw)

