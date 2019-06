Dicker Brocken für die Stadt: 57 Bushaltestellen müssen barrierefrei werden

Da kommt einiges an Ausgaben auf die Stadt zu: Um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, muss bis Ende 2022 ein Großteil der Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden.

Dreieich – Die Arbeiten sollen komplett ausgeschrieben und dann umgesetzt werden. Die Stadt wählt dazu im Unterschied zu Nachbarkommunen einen anderen Weg.

Der zuständige Ressortleiter Karl Markloff informierte den Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie über den Stand der Dinge. Er spricht von Gesamtkosten von bis zu 4,7 Millionen Euro. Allerdings kann die Stadt mit Förderzuschüssen in Höhe von 50 bis 65 Prozent rechnen. Auf der Agenda stehen bis zu 57 Haltestellen. Die Kreisverkehrsgesellschaft hat für diese je nach Fahrgastaufkommen und Lage Prioritäten vergeben.

Barrierefrei Bushaltestellen in Dreieich: Ausbau soll relativ einheitlich erfolgen

Der Ausbau soll relativ einheitlich erfolgen – mit Wartehallen mit Flachdach und Sitzbänken mit einer Breite von 18 oder zwölf Metern. Masten, Haltestellenschilder und die Vitrinen für die Fahrpläne werden von der KVG übernommen. Die Umbaukosten beziffert Markloff pro Haltestelle auf an die 80.000 Euro. Hinzu kommen die Ausgaben für die Vermessung und die Planung.

Auf dem Hainer Weg in Götzenhain und an der Mainzer Straße in Offenthal lässt sich bereits an drei Haltestellen sehen, wie die Barrierefreiheit aussehen wird. Denn bei Straßenbaumaßnahmen wie beispielsweise im Hainer Weg oder im Bendersgarten wurden bereits einige Haltepunkte entsprechend umgebaut.

Barrierefrei Bushaltestellen in Dreieich: Oberste Priorität haben 18 Stationen

Oberste Priorität haben 18 Stationen – zu ihnen gehören auch die drei bereits umgebauten. Acht Haltestellen liegen – wenig überraschend – allein in Sprendlingen entlang der alten B3 und an der Hainer Chaussee, drei in Dreieichenhain, vier in Götzenhain und zwei in Offenthal. Die Priorität zwei umfasst neun Haltestellen (drei in Sprendlingen, zwei in Dreieichenhain, zwei in Buchschlag und zwei in Offenthal); Priorität drei je zwei in Buchschlag und Sprendlingen. Danach sollen sechs folgen (vier davon in Götzenhain und zwei in Offenthal). Die anderen führte Markloff nicht gesondert auf.

Die Stadt hat sich dazu entschlossen, den barrierefreien Umbau als gesamtes Paket zu vergeben. Demnach sollen die Planung für alle Objekte und der Ausbau an jeweils einen Auftragnehmer gehen. Die Arbeiten könnten dann räumlich zusammenhängend umgesetzt werden.

Barrierefrei Bushaltestellen in Dreieich: Vermessung der Haltestellen ist erster Schritt

Erster Schritt sei nach Angaben des städtischen Ressortleiters die Vermessung der Haltestellen. Danach folgen die Planung und das Erstellen des Förderantrags für die Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bis zum 30. September 2020. Mit dem Bescheid sei demnach im ersten Quartal 2021 zu rechnen. „Danach kann gebaut werden“, hofft Markloff. Zuerst sollen bis Ende des ersten Quartals 2022 25 Haltestellen auf Vordermann gebracht werden, bis 2023 folgen 15 weitere.

Es könne aber laut Markloff bei letzteren noch Änderungen geben. Momentan testet die KVG im Ostkreis den „Bus on Demand“. Demnach kommen Kleinbusse nach Bedarf zu den Kunden. Sollte das Projekt Erfolg haben und umgesetzt werden, müssten vielleicht einige nicht so stark genutzte Haltestellen nicht ausgebaut werden. Doch das sei Zukunftsmusik. Zunächst steht der barrierefreie Ausbau der stark benutzten Haltestellen im Stadtgebiet an, um allen Fahrgästen einen bequemen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen.

VON HOLGER KLEMM

