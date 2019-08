Dreieich: Anwohner wehren sich gegen Parkourpark am Freibad - aus diesem Grund

"Können Bedenken nachvollziehen"

Das finanzielle Ziel haben die Jugendlichen so gut wie erreicht (wir berichteten), aber bei der Frage des Standorts für den Parkourpark müssen sie sich womöglich neu orientieren. Gegen den bislang favorisierten am Spielplatz am Freibad regt sich Widerstand.