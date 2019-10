Drei Offenthaler sanieren ein Fachwerkhaus - dafür kamen sie ins Fernsehen

Drei Offenthaler sanieren ein Fachwerkhaus und kamen dafür ins Fernsehen. Denn es ist richtig viel Arbeit, die zu erledigen ist.

Offenthal – Die mit Lehmsteinen und -mörtel neu verfüllten Gefache zwischen den alten Holzbalken, die historisch richtig, zwischen die Balken gesetzten Fenster und die mühsam eingeweichten alten Lehmverfüllungen verraten es: Auf dieser Baustelle werden unzählige Stunden investiert, um das Fachwerk-Schmuckstück Am Alten Rathaus 23 in seinen möglichst ursprünglichen Zustand zu versetzen.

Mit ihrer Arbeit als Restauratoren haben es Marius Napp und Timo Seibert ins Hessen-Fernsehen geschafft. Ihr Herzensprojekt war Teil der Dreieich-Folge „Herrliches Hessen“, die in der vergangenen Woche ausgestrahlt wurde. „Das war echt spannend. Wir haben fünf Stunden für sieben Minuten Drehzeit gefilmt“, erzählt Marius Napp schmunzelnd von seinem Fernsehauftritt. .

Das Projekt ist die Sendezeit aber wert: Der Zollreferent aus Offenthal ist gemeinsam mit den Brüdern Timo und Marco Seibert seit knapp einem Jahr damit beschäftigt, dem Fachwerkhaus aus dem Jahr 1738 zu altem Glanz zu verhelfen. Marius profitiert dabei von der Erfahrung der Seiberts: „Wir haben schon zwei Häuser in der Straße restauriert“, berichtet Zimmermann Marco Seibert. Sein Fachwerkhaus, Am Alten Rathaus 5, ist noch im Werden, sein Bruder Timo, Lehrer und gelernter Schreiner, ist nach zehn Jahren Arbeit 2017 mit seiner Familie Am Alten Rathaus 24 eingezogen.

Dreieich: Fernsehauftritt für Sanierung eines Fachwerkhauses

+ Am Fachwerkhaus musste viel morsches Holz ausgetauscht werden. © Jost Marco hat die fachliche Expertise, kann Dachstühle und Fachwerk korrekt rekonstruieren. Und wenn er an der Fassade des alten Hauses erklärt, wie er vermoderte Holzbalken durch neues Holz, teilweise in Zentimeter genauer Arbeit ersetzt hat, kann man es nur erkennen, wenn man ganz genau hinsieht. Die neu geschaffenen Holzgefache kann dann Marius mit seinem Bruder Alexander mit Lehmsteinen und -mörtel verfüllen, das hat er in den vergangenen Monaten trainiert.

„Wir haben anfangs nicht gedacht, dass es so viel Aufwand ist“, erzählt Marius. Marco musste fast auf der kompletten Giebelseite das Holz austauschen. „Das Fachwerk war mit Zement verputzt, die Feuchtigkeit konnte auf der Nordseite nicht richtig abtrocknen und so ist es vermodert“, erläutert Timo Seibert. Wand für Wand wird abgearbeitet, jeder Zentimeter alter Bausubstanz wird, wenn möglich, gerettet. Selbst die alten Lehmschichten, die beim Holzaustausch raus müssen, werden in Eimern eingeweicht und dann in die Decken verbaut. Die Jungs profitieren dabei von der gesammelten Erfahrung: Sie werden immer schneller und besser und wissen auch, wo sie die Materialien beziehen können. Ein großer Pluspunkt ist auch die Manpower aus dem Freundeskreis: die Sanierung des bereits erneuerten Dachs wäre niemals so schnell gegangen, wenn nicht so viele Leute geholfen hätten: „Da bin ich wirklich sehr dankbar“, so Marius.

+ Diese historische Aufnahme mit Vorfahren von Marius Napp stammt aus dem Jahr 1929. Bei der Sanierung des Hauses befördern sie so manches Geheimnis zutage: „In der Gudd Stubb haben wir eine Nische in der Ecke frei gelegt. Das ist eine Art erster Wandschrank im Miniaturformat“, amüsiert sich Marius. Von dieser Ecke habe nicht einmal seine Oma gewusst, die das Haus viele Jahrzehnte bewohnte. Den Brunnen, den es einst zur Wasserversorgung gegeben haben soll, erwähnte sie in ihren Erzählungen. „Den haben wir dann auch gefunden“, zieht Marius eine schützende Holzplatte in der künftigen Wohnküche vom Boden: rund 1,50 Durchmesser und acht Meter tief – mit handgeschlagenen Steinen gemauert. „Der Wasserstand ist auf zwei Meter. Ich werde die Quelle zur Klospülung und zur Gartenbewässerung nutzen“, so Marius. Der Brunnen in der Küche soll mithilfe einer Glasplatte immer sichtbar sein – ein unbezahlbares Element, das die künftige Heimat von Marius unverwechselbar machen wird.

Dreieich: Einzugstermin noch unklar

Noch unklar ist, wann er einziehen kann. „Es ist noch so viel Arbeit. Es ist fertig, wenn es fertig ist“, stellt der Bauherr klar. Es ist ein lang gehegter Traum, das dreistöckige Haus mit seinem Charme der vergangenen Jahrhunderte zu bewohnen. Die eigentliche Schatzkammer ist bereits fertig: im Gewölbekeller lagern 400 Liter feinstes Stöffche. „Kein Keller in einem modernen Haus liefert solche Bedingungen. Es ist kühl, die Glasballons stehen perfekt“, verrät Marco Seibert. So ist es eigentlich kein Wunder, dass die Männer aus der Straße Am Alten Rathaus seit Jahren zu unangefochtenen Offenthaler Äppelwoikönigen gekrönt werden: „Auch das ist eine Gemeinschaftsarbeit. Wenn wir zusammen keltern, dann sind wir 30 Mann. Wenn wir die Krone entgegennehmen, tun wir das stellvertretend für alle Helfer“, räumt Marius Napp ein.

Warum nehmen sie all die vielen Stunden körperliche Arbeit auf sich? Es wäre doch wahrscheinlich viel einfacher und vermutlich gar nicht teurer, ein neues Haus zu bauen: „Es geht uns darum, Altes zu erhalten, Traditionen zu bewahren und letztlich auch darum, für unser Offenthal, für die Fachwerkstraße und das Ortsbild etwas zu tun“, sagt Timo Seibert abschließend. „Außerdem strahlt so ein altes Fachwerkhaus doch ganz besonders viel Gemütlichkeit und Wärme aus – es ist einfach ein besonderes Wohnklima.“

VON NICOLE JOST

