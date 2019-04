Dreieich aktualisiert Online-System zur Platzvergabe

Der Beschluss des Darmstädter Verwaltungsgerichts zu rechtswidrigen Richtlinien bei der Kitaplatzvergabe in Langen hat für Wirbel gesorgt.

Dreieich – Darin bemängelt der zuständige Richter nicht nur die zentrale Platzvergabe durch die Stadt für alle – auch kirchliche und freie Träger –, sondern kritisierte auch das Punktesystem, das bestimmte Kinder bevorzugte. „Bei uns in Dreieich gibt es keine zentrale, platzübergreifende Vergabe der Kitaplätze“, sagt Andreas Feldmann, Leiter des Fachbereichs Steuerungsunterstützung und Service im Rathaus.

Zwar sind alle Einrichtungen der Stadt – nicht nur die städtischen Kindergärten – in dem Onlineverfahren WEB-Kita einsehbar – „aber jeder Träger entscheidet in eigener Verantwortung, welche Kinder er aufnimmt“, erklärt Feldmann. Natürlich läuft auch hierbei die Vergabe nach bestimmten Regeln ab – so reduziert sich beispielsweise die Gebühr, wenn bereits ein Geschwisterkind in einer Dreieicher Kita untergebracht ist. Aber auch über diese Regeln entscheide jeder Träger selbst, sagt Feldmann.

Gesteuert wird das in Dreieich über das Onlineprogramm WEB-Kita, in dem Eltern alle Krippen, Kitas, Horte und Tagespflege-Angebote in ihrer Nähe aufrufen können und bis zu fünf Anmeldungen abschicken können. Allerdings steht dabei eine Veränderung ins Haus. „Unser Portal hat ein Update bekommen“, erklärt Feldmann. Das sei ohnehin dringend notwendig gewesen, bringe aber auch einige Verbesserungen für die Eltern mit sich, betont der städtische Fachbereichsleiter.

„Wir verbessern damit die Nutzerfreundlichkeit – das neue Online-System ist sehr viel einfacher zu bedienen“, schickt Feldmann schon einmal voraus. Nach wie vor können sich Eltern dort mit ihren Daten registrieren und das System erkennt, wenn ein Vertrag mit einer Kita zustande kam. Dann werden die anderen Bewerbungen deaktiviert.

Mit dem alten System – das auch viele andere hessische Kommunen benutzen, unter anderem die Nachbarstadt Neu-Isenburg –, war man im Rathaus zwar zufrieden, aber umso erfreulicher sei es, dass das Update eine einfachere Bedienbarkeit ermöglicht. Schon bald soll es einsetzbar sein, vermutlich in einigen Wochen. „Es müssen nur noch die Verträge unterzeichnet werden“, sagt Feldmann.

Allerdings können im System nicht alle Kitaplätze angeboten werden, die zur Verfügung stehen. Denn es fehlen genügend Erzieher, um alle Einrichtungen in ihrer vollen Auslastung (siehe Infokasten) zu betreiben. Baulich tut sich zwar einiges: Zuletzt hatte mit einiger Verzögerung im Januar die Kita Heckenborn eröffnet. Die neuen Erweiterungen der Kitas Winkelsmühle in Dreieichenhain und am Wilhelmshof in Sprendlingen sind fertig, der Betrieb kann im Sommer starten (wir berichteten). Doch zunächst kann in allen drei Einrichtungen nur jeweils eine Gruppe angeboten werden. „Grund dafür ist der Fachkräftemangel, mit dem alle Träger zu kämpfen haben“, sagt Feldmann.

Von Julia Radgen