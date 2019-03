Dreieichbahn: DB-Pressestelle bekundet Bedauern und gelobt Besserung

Die Deutsche Bahn hat reagiert: Zur Kritik von Bahnhofs-Anrainern und Passagieren der Dreieichbahn an den neuen Zügen des polnischen Herstellers Pesa liegt der Redaktion jetzt eine Antwort der DB-Pressestelle vor.

Dreieich – „Wir nehmen die Beschwerden sehr ernst und arbeiten als Fahrzeugbetreiber kontinuierlich an Verbesserungen. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen“, heißt es. Und natürlich sei man bemüht, die Mängel so schnell wie möglich abzustellen. 30 Millionen Euro hat die Deutsche Bahn in zehn neue Fahrzeuge investiert, drei von ihnen sind inzwischen auf der Strecke zwischen Frankfurt und Dieburg unterwegs. Zwar gibt es vereinzelt Lob für den verbesserten Komfort, der Ärger über Pannen und Lärmbelästigung wiegt aber weitaus schwerer. Pendler klagen über Ausfälle und Verspätungen, Anwohner von Bahnhöfen nervt die Lautstärke der Züge.

„In der Einführungsphase neuer Fahrzeuge kommt es leider immer wieder zu Anlaufschwierigkeiten. DB Regio arbeitet im engen Austausch mit Pesa daran, diese schnellstmöglich und nachhaltig zu beseitigen“, teilt die Pressestelle mit. So sei der Personaleinsatz deutlich erhöht worden, und zwar sowohl im Betrieb durch zusätzliche Ausbilder in den Zügen als auch in der Werkstatt. Anfängliche Probleme wie die ebenfalls kritisierte Lautstärke der Fahrgastinformationsanlagen an den Bahnhöfen seien bereits beseitigt worden, schreibt die Pressestelle. „An Themen wie Lüftungsgeräuschen oder sonstigen Störungen, die vereinzelt auch zu Zugverspätungen und -ausfällen führen, wird mit Hochdruck gearbeitet. Angesichts der aktuellen Beschwerden von Anwohnern legt DB Regio auch ein besonderes Augenmerk auf den wahrgenommenen Lärm, den die Fahrzeuge erzeugen.“

Die Bahn betont, dass die polnischen Fahrzeuge vom Eisenbahn-Bundesamt zugelassen seien und alle gesetzlichen Regelungen und Grenzwerte erfüllten – „dies gilt insbesondere für die Lärmemissionsgrenzwerte“. Aufgrund des Protests werde man das Lärmverhalten der Fahrzeuge noch einmal intensiv untersuchen. Der Einsatz neuer Fahrzeuge auf der Dreieichbahn ist 2016 in einem Verkehrsvertrag mit dem RMV vereinbart worden. Vorangegangen war eine europaweite Ausschreibung, bei der DB Regio Mitte den Zuschlag erhalten hatte. Was folgten, waren Lieferschwierigkeiten des polnischen Herstellers und später Probleme bei der Zulassung auf einer anderen Strecke. Deshalb konnten die neuen Triebwagen erst später als geplant aufs Gleis gesetzt werden.

Natürlich kommt die Mitteilung nicht ohne „Werbeblock“ aus. Die Pressestelle hebt fast schon schwärmerisch die Vorzüge des polnischen Modells hervor. Als da wären: eine großzügige Sitzlandschaft mit Vis-à-vis- und Reihenbestuhlung, optische und akustische Fahrgastinformation unter anderem mit Bildschirmen in jedem Einstiegsbereich, Steckdosen und klimatisierte Fahrgasträume, barrierefreies WC mit speziellen Stellflächen für Rollstuhlfahrer in der Nähe, eine Spaltüberbrückung an jeder Tür und stufenlose Einstiege an allen Bahnsteigen. Auch die Mitnahme von Fahrrädern sei einfacher möglich. Bis zu zwölf Räder fänden Platz in einem gekennzeichneten Mehrzweckbereich. Und schließlich erhöhten Videokameras das Sicherheitsgefühl der Nutzer.

Von Frank Mahn

