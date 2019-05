Dreieichbahn: Genervte Anwohner dürfen hoffen

Hoffnung für genervte Anwohner: Die DB hat Lärm an der Dreieichbahn gemessen und sieht Handlungsbedarf.

Dreieich – Als Thilo Knöchel vor 15 Jahren in sein Haus am Götzenhainer Bahnhof zog, wusste er, worauf er sich einließ: „Wir haben es schon so geplant, dass unsere Schlafzimmer nicht direkt auf Höhe der Haltestelle liegen.

Ich bin eigentlich auch ein Fan der Dreieichbahn, meine Kinder sind damit zur Schule gefahren. Aber was hier in den vergangenen Monaten passiert, ist nicht mehr tragbar“, stört sich der Anwohner wie so viele Bahnanlieger am Lärm der polnischen PESA-Züge, die seit Anfang des Jahres auf der Strecke zwischen Dieburg und Frankfurt unterwegs sind.

Lärm an der Dreieichbahn: Züge sind nicht auf neuestem Stand

Es sei nicht das Quietschen der Schienen. Das komme nur vor, wenn die Lok-Führer zu schnell in die „Kurve donnern“, wie Knöchel sagt. „Diese neuen Züge sind einfach nicht auf dem neuesten Stand. Es sind zusammengebaute Kisten, die rappeln und klappern. Die haben die komplette Technik einfach oben draufgesetzt – ohne Einhausung: Und sie sind deutlich lauter als die alten Züge“, klagt der Götzenhainer. Ihn nervt zudem, dass die Züge zum Teil zwanzig Minuten bei laufenden Motoren und Lüftungen stehen.

Um sich die Unterschiede bei den Geräuschen genauer anzusehen, hat Knöchel sich bei einem Ingenieurskollegen ein geeichtes Lärmmessgerät ausgeliehen. Schon mit seinem Handy konnte er deutlich abweichende Dezibelgrößen aufnehmen, auch das Profigerät zeigt immense Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Modellen. Knöchel ist inzwischen Fachmann, was die Züge betrifft. „Die alte Odenwaldbahn, die ab und an pendelt, ist die leiseste. Dann gibt es zwei Modelle der älteren Bahn, 642 und 646, und eben die neuen PESA-Züge“, schildert der Anwohner.

Lärm an der Dreieichbahn: Dezibel-Zahlen schnellen in die Höhe

Die Aufnahmen zeigen es: Schon im Stehen verursachen die polnischen Triebwagen bis zu 76 Dezibel, die Odenwaldbahn steht an diesem Morgen mit 60 Dezibel im Bahnhof. Wenn die Züge ein- oder wieder losfahren, wird es noch mal deutlich lauter, bis hoch auf 85 Dezibel. „Dabei sind die Fahrer gerade sehr vorsichtig, sie sehen uns hier ja auch stehen“, sagt Knöchel schmunzelnd. Schall sei keine lineare Größe: „Schon fünf Dezibel mehr Lautstärke erscheinen dem Ohr doppelt so laut.

Es ist eine logarithmische Steigerung.“ Die erste Aussage der Bahn, die Fahrer müssten besser auf den neuen Zügen geschult werden und die Technik besser beherrschen, ringt Knöchel nur ein müdes Lächeln ab: „Es muss eine Lösung her, die bei allen Fahrern gleichmäßig funktioniert, ob sie besonders vorsichtig fahren oder nicht. Das Problem muss technisch am Wagen behoben werden, alles andere ist Augenwischerei.“

Lärm an der Dreieichbahn: Bahn reagiert auf Druck der Anwohner

Mittlerweile reagiert die Bahn auf den massiven Druck der Anwohner. Ein Sprecher in Frankfurt sagt auf Nachfrage, dass bereits Lärmkataster erstellt würden, obwohl die Bahn das nicht tun müsste, weil sie an den Strecken Bestandschutz habe. Die Strecke sei auch nicht Teil des Lärmsanierungsprogramms der Bahn. „Aber wir haben ein Interesse daran, ein vernünftiges Einvernehmen zu erreichen. Es kann nicht sein, dass die Pendler moderne und schöne Züge haben und die Anwohner darunter leiden“, teilt die Unternehmenskommunikation der Deutschen Bahn mit. Man sei bemüht, das Problem gemeinsam mit dem Hersteller zu lösen.

Anfang Mai waren sogar Mitarbeiter der DB Regio am Bahnhof in Dreieichenhain, um selbst eine Lärmmessung beim Bremsvorgang der neuen Züge vorzunehmen. „Ziel war es, die Geräuschentwicklung, die von den Dachlüftern beim Bremsvorgang mit der Motorbremse ausgeht, zu messen“, teilt die Bahn mit. Und siehe da: Die Ergebnisse „haben Handlungsbedarf im Umgang mit der Lüfterleistung“ aufgezeigt. Man habe die Ergebnisse an den Hersteller der Motoren und Lüfter, MTU, weitergeleitet. Dort werde es weitere Prüfungen geben, versichert der Bahnsprecher. Ziel sei es, eine schnelle Verbesserung für die Anwohner und Fahrgäste zu erreichen. Anfang März hatte die Bahn erklärt, es würden alle gesetzlichen Regelungen und Grenzwerte erfüllt – insbesondere in Hinblick auf die Lärmemission.

VON NICOLE JOST

