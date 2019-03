Ein Schiffscontainer voll Müll

Maximilian Schädlich ist entsetzt, wie verdreckt das Waldgebiet an der ehemaligen B3 zwischen Langen und Sprendlingen ist. „Wir haben unsere Müllsammelaktion an dem Lkw-Parkplatz gestartet.

Dreieich – Ein paar Meter in den Wald hinein ist offensichtlich eine Toilettenstation in freier Natur, überall liegen Toilettenpapier und Exkremente. Dazu haben wir Tausende Zigarettenstummel gefunden, eine Chemietoilette, einen alten Scanner sowie Dutzende Milchshakebecher von McDonald’s aus den Gebüschen gezogen – echt widerlich“, berichtet der 13-Jährige, der sich mit seiner Familie gemeinsam mit der DRK-Ortsgruppe an der Aktion Sauberhaftes Dreieich beteiligt. Beim Würstchenessen im Bürgerhaus tauschen sich die fleißigen Helfer aus, wo sie Müll gesammelt haben und welch skurrile Sachen, die andere Menschen einfach achtlos in die Natur geworfen haben, ihnen dabei untergekommen sind.

Die Ehrenamtlichen haben am Samstagmorgen in drei Stunden gemeinsamer Arbeit rund zwölf Kubikmeter Müll gesammelt – so viel wie eine Ladung, die in einen riesigen Schiffscontainer passt, verdeutlicht Petra Klink die Dimension. Bei perfektem Wetter mit Sonnenschein konnten sich die Leiterin des Dienstleistungsbetriebs Dreieich/Neu-Isenburg und Bürgermeister Martin Burlon über eine Rekordbeteiligung freuen: 381 Dreieicher halfen mit, ihre Stadt ein bisschen sauberer zu machen. „In den vergangenen Jahren hatten wir immer rund 200 Müllsammler, heute sind es fast doppelt so viele“, freut sich Klink.

Das liegt vor allem daran, dass sich so viele Vereine an der Aktion beteiligen: das DRK, die Feuerwehren, die Pfadfinder, der Tierschutzverein Artgerecht, die Ahmadiyya-Gemeinde mit 20 Mitgliedern, die Freye Gefolgschaft vom Hayn und andere. Auch die städtischen Jugendeinrichtungen feiern Premiere mit Zangen und Müllbeuteln: Ob das Juz Benzstraße, das BIK-Haus in Dreieichenhain, das Mädchencafé oder die Kinder der Ringe aus dem Stadtteilzentrum im Sprendlinger Norden, rund 50 Kinder sind mit den Sozialpädagogen der Stadt für die gute Sache unterwegs.

Was Petra Klink ebenfalls begeistert: Seit vielen Jahren war Offenthal ein weißer Fleck – niemand erklärte sich bereit, den südöstlichsten Zipfel der Stadt vom Dreck in der Natur zu befreien. Das hat jetzt ein Ende. Die Jagdpächter des Offenthaler Reviers sind mit sechs Leuten aktiv und sammeln den Müll aus den Straßengräben entlang der B 486 in Richtung Langen und Richtung Urberach. „Die drei Stunden reichen gar nicht aus, um all den Dreck, der hier aus den Autofenstern fliegt, zusammenzuräumen“, ist Jäger Ralf Gräser fassungslos angesichts der Menge an Süßigkeitenpapier, kleinen Alkoholflaschen oder Kaffeebechern, die er aus dem Gras klaubt. Mehr als 20 prall gefüllte Müllsäcke haben die Jäger an den Straßenrand gestellt, damit die Mitarbeiter des DLB sie aufladen können. „Das ist eine Arbeit, die keinen Spaß macht. Aber es ist sehr befriedigend, weil wir sehen können, was wir getan haben“, sagt Gräser. Er verspricht, dass die Gruppe im nächsten Jahr wieder dabei ist.

Im Bürgerhaus, wo sich die Helfer mit Würstchen, Suppe und Süßigkeiten stärken, herrscht dann fast Familienfeststimmung. „Eines ist sicher: Die Kinder, die heute hier geholfen haben, werden keinen Müll einfach mehr in der Gegend herumschmeißen“, ist Marlen Zimmer vom DRK-Ortsverband vom pädagogischen Nutzen der Aktion überzeugt.

Von Nicole Jost