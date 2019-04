Dreieicher Nachwuchskicker bekommen eigenes JFV-Sammelalbum

Eigentlich sind es Bayerns Torwart Manuel Neuer, Madrids Superstar Toni Kroos oder Manchester-Kicker Leroy Sané, denen die Jungs auf den hochglänzenden Bildchen hinterherjagen.

Dreieich – Doch für die kleinen Nachwuchskicker des Jugendfußballvereins 2015 Dreieich gibt es jetzt eine kleine Sensation: sie lächeln gerade von den selbstklebenden Fotografien und haben ein ganz eigenes Sammelalbum mit allen Spielern der 14 Mannschaften des Vereins.

Der sieben Jahre alte Louis hält sein Bildchen auch schon stolz in den Händen. Der Fußballer der F1-Mannschaft des JFV hat den Aufkleber mit einem Mannschaftskollegen getauscht. „Für die Jungs ist das eine tolle Sache, sie freuen sich sehr, dass es jetzt ein eigenes Album nur von ihnen gibt. Sie fühlen sich wie richtige Stars“, erzählt Christiane Baers, die Mama vom Louis lachend. Auch Teamkollege Ricardo hat sich schon gefunden und eingeklebt. „Er sammelt die Starbilder natürlich auch in den Weltmeister- oder Europameisterschaftsalben. Umso cooler ist es jetzt natürlich, dass es ein eigenes Heft von unseren Jungs gibt“, ist auch sein Vater Ricardo Bernhardt begeistert von der Aktion.

Die Stickeralben des JFV sind durch eine Aktion mit der Supermarktkette Rewe möglich geworden. „Die Stickeralben stärken den Teamgeist und die Identifikation mit dem Verein und dem Heimatort“, sagt Marktmanager Vigheshan Gahndi. „Selbst die Oma fängt das Sammeln an, wenn sie weiß, dass ihr Enkelchen im Stickerheft zu finden ist.“ Der Verein hat die Sammelalben mit einer großen Ausgabe-Party vor dem Markt in der Dreieichenhainer Gleisstraße gefeiert. „Es sind insgesamt 370 Klebebildchen für jedes Album“, erklärt Thorsten Stroh, Vorsitzender des JFV. Neben allen Jugendfußball-Mannschaften und allen Spielern wurden auch Trainer und Helfer für die Abziehbilder fotografiert. Der 2015 aus den Jugendfußballabteilungen der Susgo Offenthal und der SKG Sprendlingen gegründete Verein ist in dem Sammelheft mit einem kurzen Vereinsporträt beschrieben.

Die Bilder sind in Fünfer-Päckchen für 80 Cent zu kaufen. Bis zum 8. Juni gibt es sie ausschließlich bei Rewe in Dreieichenhain. Der Verein wird mit dem Supermarkt zwei Tauschbörsen organisieren, um die Lücken in den Alben zu füllen. Beim Startschuss mit dem JFV-Vorstandsduo Thorsten Stroh und Falko Frank sowie Rewe-Eventmanagerin Britta Krämer wurden die ersten 3000 Sticker für 170 verkaufte Alben gesammelt. Das Album kostet sieben Euro, drei Euro kommen direkt dem JFV zugute. „Wir wollen die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verein stärken und werden noch einige Aktionen gemeinsam planen, um die kleinen Kicker zu unterstützen“, kündigte Britta Krämer an.

Bei großer Freude über diese Aktion gab es durchaus auch kritische Stimmen: Bei Nachwuchskickern aus Offenthal und Sprendlingen sei es etwas merkwürdig, dass die Aufkleber in Dreieichenhain zu kaufen sind. Einige Mamis befürchten zudem, dass in den kommenden Wochen das Taschengeld knapp werden könnte: bei 370 Bilder, von denen fünf Stück 80 Cent kosten, sei das voll gefüllte Album kein ganz günstiges Vergnügen. njo/leo