Gütesiegel für elf Kitas in Dreieich weil sie nachhaltig sind

Ungewohntes Bild gestern Vormittag im Sitzungssaal des Rathauses: Wo sonst die Stadtverordneten diskutieren, haben Mädchen und Jungen mit ihren Betreuern Platz genommen.

Dreieich – Elf Kitas erhalten dort aus den Händen von Bürgermeister Martin Burlon das städtische Gütesiegel „Kinder für die Zukunft – Nachhaltigkeit in Dreieich“. Es ist auch eine Belohnung für das Engagement des Nachwuchses, sich früh mit der Umwelt zu beschäftigen.

Sie haben Beete bepflanzt, Gemüse geerntet und zu leckeren Gerichten verarbeitet, Mehl gemahlen, sich mit Müllvermeidung und -trennung oder der Bedeutung von Insekten, Wasser und Strom beschäftigt oder Tauschregale für nicht mehr benötigte Gegenstände in ihren Kitas installiert – die Liste der Projekte ist lang. Seit einem Jahr geht es in elf Dreieicher Kitas intensiv um Nachhaltigkeit und Klimaschutz – und das so erfolgreich, dass alle gestern Vormittag das Gütesiegel bekommen.

Dreieich: Auszeichungen für elf Kitas

„Natürlich haben wir schon vorher mit den Kindern dazu gearbeitet“, berichtet eine Erzieherin. Aber die intensive Auseinandersetzung habe dazu geführt, dass das Thema Nachhaltigkeit die Kitas ständig begleitet. So wird beispielsweise bei jeder Neuanschaffung geprüft, ob die Spielsachen ökologisch vertretbar sind. Wenn nicht, wird nach Alternativen gesucht. „Uns ist es wichtig, gemeinsam mit den Kindern an diesem Zukunftsthema zu arbeiten. Sie sind neugierig und verstehen schnell, was Nachhaltigkeit bedeutet“, erzählt Pia Frank, stellvertretende Leiterin der Kita am Wilhelmshof. Die Kinder machen Erzieher und Eltern darauf aufmerksam, wenn die es mal nicht so genau mit der Mülltrennung nehmen oder Wege mit dem Auto nehmen, die man auch laufen könnte.

Ressortleiterin Anne Stein geht gestern auf das Projekt ein, das eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, die Ziele des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans umzusetzen. Die beteiligten Kitas wurden durch Fortbildungstage und Netzwerktreffen begleitet. Jeweils zwei Fachkräfte nahmen teil – als Multiplikatoren für das Kita-Team. Immer wieder ging es darum, wie Kinder spielerisch schon früh an das Thema Nachhaltigkeit herangeführt werden können. So gab es Anregungen zu Wasser, Energie, Bildung für nachhaltige Erziehung im Alltag, Müll, Plastik oder Ernährung.

Klimaschutz mit Kindern

Eine wichtige Rolle spielt die Mopsfledermaus. Die bedrohte Art ist das Wappentier des Projekts, eigentlich „Mopsi“ genannt. Doch die Kinder haben auch andere Namen wie Lisa oder Sterni, wie sie gestern auf Zuruf erzählen. Eine entsprechende Handpuppe ist in den Kitas präsent und „aktiv“ beteiligt. So berichten die Kinder „Mopsi“ von ihren Erlebnissen und Erfahrungen, beispielsweise, dass sie Müll aufgehoben oder sich über „Umweltsünder“ aufgeregt haben.

Bürgermeister Burlon freut sich über das Engagement der Kitas: „Den Klimaschutz hat sich die Stadt auf die Fahnen geschrieben.“ Da passt es natürlich, dass die Fachkräfte das wichtige Thema mit den Kindern bearbeiten und nachhaltig verankern. Sein Dank gilt den Kita-Leitungen Jaqueline Bley, Randi Broisch und Angela Schiffmann, die mit Barbara Maurer, städtische Fachberatung der Kitas, und Klimaschutzmanager Theo Felber das Projekt gemeinsam vorbereitet und begleitet haben.

Im Oktober soll eine zweite Staffel starten, an der auch bislang nicht beteiligte Kitas teilnehmen wollen. Offen ist das Projekt auch für freie und kirchliche Träger.

VON HOLGER KLEMM