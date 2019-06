Hartmut Jung bietet der Leukämie die Stirn

Die Anteilnahme ist groß. „Ich drück Dir ganz fest die Daumen!“, „Bleib tapfer!“, „Wir wünschen Dir ganz viel Kraft“ – Hartmut Jung schüttelt gestern etliche Hände und bekommt jede Menge aufmunternde Worte zu hören.

Dreieich – Der 56-jährige Feuerwehrmann ist an Blutkrebs erkrankt. Seine Götzenhainer Wehr, der er am 1. Juni vor exakt 40 Jahren beigetreten ist, hat mit Hilfe der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) eine Registrierungsaktion organisiert. Ziel ist es, einen genetischen Zwilling für Jung zu finden – oder auch für andere Patienten, die an Leukämie oder einer anderen lebensbedrohlichen Erkrankung des blutbildenden Systems leiden.

Für Hartmut Jung ist die vergangene Woche eine Achterbahn der Gefühle gewesen. Für den verheirateten Vater von zwei Söhnen hatte sich bereits ein passender Spender gefunden. Und deshalb war an der Uniklinik in Frankfurt eine Stammzelltransplantation vorgesehen. Doch der Termin ist bis auf Weiteres verschoben worden, weil die Krankheit richtig ausgebrochen ist. „Jetzt muss ich erst einmal die Leukämie bekämpfen“, sagt Jung am Mittag gefasst. Als er am Morgen seine Kameraden über die neue Entwicklung informiert, kann er die Tränen nicht zurückhalten. Morgen hat Jung, der beim städtischen Dienstleistungsbetrieb für Dreieich und Neu-Isenburg arbeitet, einen Termin in der Uniklinik. „Dann werde ich sehen, wie es weitergeht. Als erstes werde ich mich wohl einer Chemotherapie unterziehen müssen.“

+ Stäbchen rein, Spender sein: Gut 230 potenzielle Stammzellspender kamen gestern ins Götzenhainer Feuerwehrhaus, um sich registrieren zu lassen. Die Hitze verhinderte vermutlich eine noch bessere Resonanz. © sauda

Der gebürtige Götzenhainer erfährt im Februar von der Krankheit. Damals hat sich der Müllwerker eine Lungenentzündung eingefangen. Bei Untersuchungen in der Langener Asklepios Klinik sind die Blutwerte auffällig – wenig später steht fest: Jung hat eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems, eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance.

Die Diagnose schockt auch seine Kollegen bei der Feuerwehr, schildert Wehrführer Carsten Lichtinghagen. Doch schnell wird die Idee geboren, eine Typisierungsaktion anzuleiern. Eine Initiativgruppe aus Mitgliedern der Einsatzabteilung und des Feuerwehrvereins macht sich an die Arbeit, nimmt Kontakt zur DKMS auf, sammelt Spenden und rührt auf allen möglichen Kanälen die Werbetrommel, damit möglichst viele Menschen ins Feuerwehrhaus kommen, um sich registrieren zu lassen. Fünf Stunden dauert die Aktion, gut 230 Spender lassen sich einen Abstrich von der Wangenschleimhaut nehmen.

Dass die Diagnose Leukämie nicht gleichbedeutend mit einem Todesurteil ist, zeigt das Beispiel von Harald Burkard. Das Mitglied der Seligenstädter Feuerwehr war vor mehr als sechs Jahren an Blutkrebs erkrankt, eine Stammzellspende seiner Mutter rettete ihm das Leben. Burkard ist gestern auch nach Götzenhain gekommen, um Hartmut Jung Mut zu machen. „Ich bin wieder voll im Beruf und auch bei der Feuerwehr aktiv“, erzählt der Bauingenieur.

Auf das, was seine Wehr da gestern auf die Beine gestellt hat, „bin ich richtig stolz“, sagt Jung. „Es ist nicht selbstverständlich, dass in einer solchen Situation so viele Menschen hinter einem stehen.“ Rund 50 Helfer sind im Einsatz, die meisten von der Feuerwehr, aber auch Mitglieder anderer Vereine sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Speisen und Getränke stammen von spendierfreudigen Betrieben – und gegen Spenden werden sie an die Besucher gebracht. Die Einnahmen gehen an die DKMS, denn die Registrierung eines jeden potenziellen Stammzellspenders kostet 35 Euro.

Von Frank Mahn