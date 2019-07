Unwetterwarnung: "Jazz in der Burg" zieht ins Bürgerhaus

Wetterbedingt im Bürgerhaus: Die South West Oldtime All Stars mit dem 74-jährigen US-Schlagzeuger Trevor Richards brachten bei „Jazz in der Burg“ rasch Stimmung in den Saal – das projizierte Liveview-Bild aus Dreieichenhain ersetzte die Atmosphäre des Burggartens.

Wegen Unwetterwarnungen wurde "Jazz in der Burg" kurzerhand ins Sprendlinger Bürgerhaus verlegt. Doch auch in der überdachten Variante konnte die Veranstaltung seine Jazz liebenden Besucher überzeugen.

Dreieich – In mehr als vier Jahrzehnten, in denen das Festival „Jazz in der Burg“ existiert, hat es das noch nicht gegeben: Erstmals in seiner Geschichte musste das große Konzert – ein Bestandteil des Burgfestspiel-Programms – am Samstagabend ohne seine namensgebende Burg auskommen: Wegen Unwetterwarnungen wurde es kurzerhand ins Sprendlinger Bürgerhaus verlegt. Doch auch in der überdachten Variante konnte die Veranstaltung seine Jazz liebenden Besucher überzeugen.

Charmante Atmosphäre beim "Jazz in der Burg"

„Wir wissen, dass es krachen wird. Wir wissen nur nicht genau, wann und wo“, zitiert Veranstalter Wolfgang Barth eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes zu Beginn des Abends. Die Entscheidung, das Konzert in die geschützte Halle zu verlegen, ist den Organisatoren sichtlich nicht leichtgefallen. Zwar bleibt der Abend außerhalb der Halle bis in die Nacht trocken, doch: „Wir wollten Sie mit dem Risiko nicht in die Burg gehen lassen“, so die Veranstalter. Breites Verständnis im Publikum – auch wenn viele die Konzertreihe in der Vergangenheit gerade durch die charmante Atmosphäre der Freilichtbühne lieben lernten.

Musikalisch gibt es glücklicherweise keine Verluste. Der Abend unter dem Motto „A little history of Jazz“ zeigt in drei unterschiedlichen Acts, wie die Musik im Amerika des 20. Jahrhunderts entstanden ist und wie viele unterschiedliche Klänge sich hinter dem oft unpräzisen Wort „Jazz“ verbergen. Den Anfang macht dabei eine Gruppe, die sich ganz dem „Oldschool“-Sound verschrieben hat. Die South West Oldtime All Stars widmen sich mit Luis Armstrong niemand geringerem als einem der größten Trompeter aller Zeiten und dessen Wirken in den 1920ern. „Ein Tribute für Satchmo“, kündigt Posaunist Felix Fromm an, bevor die siebenköpfige Band losgroovt. „Satchmo“ als Kurzform von satchel mouth (übersetzt etwa Taschenmund) war der Spitzname der Trompetenlegende in Anspielung auf die Größe seines Mundes. Trompeter Martin Auer, der an diesem Abend in die gigantischen Fußstapfen Armstrongs tritt, wird seiner Aufgabe mehr als gerecht und nach wenigen Minuten wippen die Füße im Publikum bedingungslos mit.

Berlinerin interpretiert eigene Songs

Kein Wunder: Mit von der Partie ist in der ansonsten mit deutschen Musikern besetzten Band auch einer, der das Handwerk des Meisters kennt wie kaum ein anderer. Schlagzeuger Trevor Richards lebte lange im Jazz-Mekka New Orleans und ist inzwischen 74 Jahre alt. Trommeln lernte er bei Zutty Singleton, der einst mit Armstrong durch die Staaten tourte. Richards beweist nach wenigen Sekunden auf der Bühne, dass ein hohes Alter nicht daran hindert, in irrem Tempo über die Trommeln und Becken zu rauschen. Routiniert kontrolliert er den Groove der Band, stets mit einem Lächern im Gesicht. „Er weiß praktisch alles über diese Musik“, schwärmt auch Bandkollege Fromm.

Dann betritt die Sängerin Alexa Rodrian mit zwei Mitmusikern die Bühne. Neben eigenen Songs interpretiert die Berlinerin, die lange in New York lebte, auch bekannte Standards neu – zudem ist es ihr wichtig, auch eine andere Seite des Jazz anzusprechen. „Jazz war schon immer politisch“, ruft sie der Halle ins Gedächtnis und nimmt Bezug auf die Rassendiskriminierung, die viele dunkelhäutige Jazzmusiker in Amerika lange Zeit erfahren haben. Den Song „Strange Fruit“ von der afroamerikanischen Jazz-Ikone Billy Holiday interpretiert sie darauf in einer ruhigen melancholischen Fassung. Ein Lied, das 1939 erstmals die Unterdrückung und Lynchjustiz an Schwarzen in den USA anprangerte. Sie erreicht damit den Saal emotional. „Ein echter Gänsehautmoment“, kommentiert Moderator und Veranstalter Wolfgang Barth sichtlich gerührt.

Den Abschluss des Abends bildet mit dem Jeff Cascaro Quartett daraufhin ein echter Hochkaräter der deutschen Szene. Cascaros eigene Songs und auch die Cover-Arrangements von Marvin Gaye und anderen sitzen an diesem Abend genauso wie sein maßgeschneiderter Anzug. Der Sänger mit der kraftvollen tiefen Stimme beeindruckt die Dreieicher Jazzgemeinde. Blues, Jazz, aber auch groovige Funkrhythmen erklingen, als er in lockerer Sinatra-Manier durch die Stimmregister soliert. Als wäre das nicht genug, greift der Jazz-Professor, der in Weimar lehrt, regelmäßig zur Trompete, um der Band eine zusätzliche Färbung zu geben. Jazz pur eben, der mit schallendem Applaus belohnt wird.

VON TIMO KURTH