Kreis investiert 270.000 Euro in Georg-Büchner-Schule

Schaden am Dach wird im Sommer behoben

+ © Jost Vom Winde verweht: Von diesem Gebäudeteil der Georg-Büchner-Schule hob Sturmtief „Oriana“ das Dach ab. Die Sanierung soll im Sommer erfolgen. © Jost

Dreieich – Rundherum eingerüstet und teilweise in Schutzfolie gehüllt sind zwei Trakte der Georg-Büchner-Schule in Sprendlingen. Die Handwerker haben einiges zu tun in der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.