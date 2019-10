Stadtradler Dreieich - Im Kreis die Nummer eins

An das Rekordergebnis des Vorjahres sind die Dreieicher Stadtradler nicht ganz rangekommen, aber im Kreis Offenbach waren sie einmal mehr nicht zu schlagen.

Dreieich – 1096 Teilnehmer hatten sich angemeldet, die Biker legten im dreiwöchigen Aktionszeitraum 155 745 Kilometer zurück. 2018 hatten 1065 Radler 161 356 Kilometer zurückgelegt.

Zum siebten Mal in Folge beteiligte sich die Stadt an dem Wettbewerb, der erstmals 2008 ausgetragen wurde. Die Kampagne soll Leute dazu bewegen, mal das Auto stehen zu lassen, Gefallen am Radfahren zu finden und damit die Umwelt zu schonen. Auch wenn mehr Teilnehmer weniger Kilometer sammelten, ist der städtische Klimaschutzmanager Theo Felber sehr zufrieden mit der Bilanz. „Es ist schön, dass die Zahl der Teilnehmer leicht gestiegen ist.“ Und das Ergebnis könne sich in jedem Fall wieder sehen lassen. Felber ist als Koordinator gerade mit der detaillierten Auswertung beschäftigt, denn beim Stadtfest am Donnerstag werden wieder die erfolgreichsten Aktiven ausgezeichnet. Fest steht schon: Bei den Teams war Biotest erneut nicht zu schlagen – 73 Mitarbeiter des Unternehmens kamen auf 21 007 Kilometer. Auf Platz zwei folgt das offene Team des ADFC mit 13 010 Kilometern, knapp vor den ADFC-Tourenradlern mit 12 674.

Dreieich: Stadtradler mit vielen Teilnehmern

Bundesweit traten mehr als 406 000 Menschen in 1127 Kommunen in die Pedale. Platz eins sicherte sich Berlin mit knapp 2,1 Millionen Kilometern. Dreieich belegt in diesem Ranking einen höchst respektablen 151. Platz. Im Gesamt-Klassement für Hessen steht Rang zwölf unter 101 Kommunen zu Buche, in der Dreieicher Städtekategorie 10 000 bis 50 000 Einwohner landen die Hengstbach-Strampler auf dem vierten Platz. Auf Kreisebene ist Dreieich weit vorn. Die nördliche Nachbarstadt Langen kommt mit 111 023 Kilometern auf Rang acht, die südliche Nachbarkommune Neu-Isenburg bringt es auf bescheidene 89 706 Kilometer und Platz zehn. Dazwischen liegt Seligenstadt, dahinter folgen Rödermark, Rodgau, Heusenstamm und Obertshausen.

Die Dreieicher Radler, die sich zwischen dem 1. und 21. September in den Sattel schwangen, vermieden – im Vergleich zur Autofahrt – 22 Tonnen Kohlendioxid. Im vergangenen Jahr war es eine Tonne mehr gewesen.