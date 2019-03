Kritik an Zuständen in der Unterführung der Bahnstation Buchschlag

Dr. Wolfgang Storm bemängelt unter anderem fehlende Platten in der Unterführung am Bahnhof Buchschlag. Auch sonst sind die dortigen Zustände nicht zufriedenstellend.

Dreieich – Heruntergefallene Platten, Graffiti-Schmierereien und defekte Beleuchtungskörper – der Bahnhof Buchschlag und vor allem die Unterführung präsentieren sich aktuell alles andere als einladend.

Von einer Visitenkarte für die Stadt kann keine Rede sein – ganz im Gegenteil. Das ärgert unter anderem den Buchschlager und ehemaligen FDP-Stadtverordneten Dr. Wolfgang Storm, der dort öfter vorbeikommt. Er kritisiert, dass sich die Unterführung auf dem Weg der Verwahrlosung befindet. Dabei war mit dem Bau der S-Bahn-Strecke von Frankfurt nach Darmstadt einiges an Geld in die Hand genommen worden, um den Halt in Buchschlag umfassend sowie optisch und funktionell sehr ansprechend zu sanieren. Doch das war Mitte der 90er Jahre, als die S-Bahn-Linien 3 und 4 ihren Betrieb in Richtung Darmstadt aufnahmen. In der Zwischenzeit habe das Erscheinungsbild arg gelitten.

+ Alles andere als einladend präsentiert sich die Bahnhofsunterführung. Zu den Ärgernissen zählen neben Graffiti-Schmierereien auch fehlende Beleuchtungskörper. © Storm „Seit Jahren bestehen Bauschäden“, moniert Storm. Fehlende Platten in der Unterführung würden nicht mehr repariert und Graffiti-Schmierereien nicht beseitigt. Offensichtlich beschränke sich die Deutsche Bahn auf die regelmäßige Reinigung der Böden, Gänge und Treppen und die Leerung der Müllbehälter. „Der Zustand der Unterführung widert mich an“, so Storm. Er habe sich deshalb auch schon an die Bahn gewandt. Städtische Mitarbeiter hätten sich über die Zustände informiert und die Bahn darauf hingewiesen, betont Sascha Busecke, zuständig im Rathaus für öffentliche Verkehrsflächen. Mehr könne die Stadt aber nicht tun.



Etwas anders sieht das die Pressestelle der Deutschen Bahn in einer Stellungnahme vom gestrigen Nachmittag. Demnach gehöre der DB Station & Service AG zwar die Unterführung. Wegen ihrer Funktion als öffentlicher Durchgangsfläche gebe es aber eine sogenannte Kreuzungsvereinbarung. Demnach habe sich die Stadt unter anderem zur Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen sowie Reinigung verpflichtet. Zum Aufgabenbereich der DB Station & Service AG gehörten dagegen beispielsweise Vitrinen, Müllbehältnisse und die Reinigung der Aufzüge. Angesichts der Beschwerden kündigt die Pressestelle eine Überprüfung an. „Auch der genannte Mangel und die Graffiti werden vor Ort bewertet“, heißt es weiter.

Bilder: So verfallen ist die Villa Schott Zur Fotostrecke

Abschließend weist die Pressestelle darauf hin, dass jederzeit die Möglichkeit bestehe, die 3-S-Zentrale in Frankfurt, z 069 265 1055, über Zustände an der Station zu informieren. Die Zuständigen würden dann zeitnah über Mängel informiert und „deren Beseitigung vorangebracht“. Die genannte Telefonnummer hänge an allen Bahnstationen aus und sei 24 Stunden besetzt.

Von Holger Klemm