Minigolfanlage: Hindernisse nur noch auf den Bahnen

Auch das Schild ist erneuert worden. Der SVD freut sich auf den Saisonstart am Sonntag um 11 Uhr.

Die Beliebtheit der Minigolfanlage des SV Dreieichenhain wächst von Jahr zu Jahr. Das liegt auch daran, dass der Verein kontinuierlich Geld in die Hand nimmt, um die 18 Bahnen und das Drumherum aufzuwerten.

Dreieich – Genau das hat der SVD in den vergangenen Monaten wieder getan und gut 45.000 Euro in die Anlage investiert. Die präsentiert sich zum Saisonstart am Sonntag, 31. März, nun auch barrierefrei.

Mehr als sechs Jahre sind vergangen, seit der Sportverein mit seiner Bahnengolfabteilung das Gelände an der Koberstädter Straße als Pächter von der Stadt übernommen hat. Seither geht es bergauf mit den Nutzerzahlen, der lang anhaltende Sommer 2018 sorgte laut SVD-Vorstandsmitglied Christoph Knittel für einen erneuten Rekord. Exakt 4 838 Erwachsene und 2 879 Kinder und Jugendliche passierten das Kassenhäuschen, um die 18 Bahnen mit möglichst wenigen Schlägen zu meistern.

Die Übernahme des Areals am Waldrand hat der Verein bislang nach Knittels Worten nicht bereut. „Wir haben jedes Jahr einen schönen Überschuss, den wir dann in die Anlage stecken.“ Für die jüngsten, recht umfangreichen Arbeiten hat der Verein allerdings ein Darlehen aufgenommen, zu „sehr günstigen Bedingungen“, wie Knittels Vorstandskollege Hartmut Leyer betont.

Das Ergebnis ist ab Sonntag zu sehen. Die alten Betonplatten rund um die Bahnen sind Geschichte. Nachdem sie entfernt waren, rollte ein Bagger an, um den Untergrund für ein Schotterbett vorzubereiten. Darauf liegen nun die neuen Pflastersteine. „Uns war es wichtig, die Wege großzügiger zu gestalten. Durch die Verbreiterung auf 1,20 Meter können nun auch Rollstühle und Kinderwagen problemlos den Parcours umfahren. Zudem wurden die Verbindungswege zwischen den Bahnen in ein Gefälle gelegt, damit Stufen und Stolperkanten der Vergangenheit angehören. Damit orientieren wir uns auch an den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes von 2016“, schildert Knittel.

„Wir freuen uns riesig über die Aufwertung der Anlage. Neben den Wegen haben wir auch die etwas ramponierten Grünflächen erneuert und dafür 30 Tonnen Mutterboden eingebracht und verteilt“, sagt Roland Pfeffer, Abteilungsleiter der Bahnengolfer.

Erwachsene zahlen für eine Runde drei Euro, Kinder und Jugendliche 1,50.

