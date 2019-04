Neuer Anlauf in Sachen Nahversorgung

Bei der Nahversorgung in Offenthal kommt wieder Schwung in die Diskussion.

Um das Thema ist es sehr lange sehr ruhig gewesen. Jetzt holt die CDU-Fraktion es aus der Versenkung. Es geht um die Nahversorgung in Offenthal und wie diese dauerhaft gesichert werden kann.

Dreieich – Die Christdemokraten haben für die nächste Sitzungsrunde der Stadtverordneten einen Antrag mit dieser Stoßrichtung formuliert. Darin heißt es, die CDU sei im Januar von Norma kontaktiert worden. Der Lebensmittel-Discounter habe Interesse daran, auf der grünen Wiese zwischen der Aral-Tankstelle und dem Autohaus Milzetti einen Markt zu bauen. Zur Sprache kommt der CDU-Antrag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie am Mittwoch, 10. April, um 19. 30 Uhr im Rathaus.

Ziemlich genau fünf Jahre sind vergangen, seit der geplante große Wurf für die neue Offenthaler Ortsmitte krachend scheiterte. Ein Investor wollte dort den bestehenden Supermarkt, seit vielen Jahren von Rewe betrieben, abreißen und einen doppelt so großen hinstellen. Weil einer der Eigentümer nicht verkaufen wollte, mussten die Stadt und der Projektentwickler ihre Pläne einpacken.

Die CDU will den Magistrat nun beauftragen, gemeinsam mit den Offenthaler Bürgern in „geeigneter Art und Weise“ zu eruieren, wie die künftige Nahversorgung im Stadtteil gestaltet werden soll. Als Alternative zur Beibehaltung des bisherigen Standorts in der Borngartenstraße nennt die Fraktion die Erschließung einer neuen Fläche am Ortsrand. Das eine muss für die CDU das andere nicht ausschließen. Unter Punkt 2 heißt es: „Sofern von der Bevölkerung mehrheitlich gewünscht, wird der Bereich zwischen Aral-Tankstelle und der Straße Im Stadtgäßchen (Autohaus Milzetti) als möglicher neuer Standort für eine Bebauung mit einem Nahversorger entwickelt.“

Der CDU ist es nach eigenem Bekunden wichtig, den Nahversorgungsstandort in der Ortsmitte möglichst zu erhalten. „Jedoch sind bisher alle Gespräche über eine Entwicklung des Areals an der Borngartenstraße gescheitert und eine Entwicklung in der Ortsmitte erscheint in absehbarer Zeit aus den unterschiedlichsten Gründen ausgeschlossen“, bedauert die CDU. Kein Geheimnis ist, dass der Laden aus Sicht von Rewe viel zu klein und nicht mehr zeitgemäß ist. Der Handelskonzern hatte deshalb schon vor Jahren einen Standort auf der grünen Wiese favorisiert. Wie lange der aktuelle Mietvertrag läuft, wissen nur die Vertragspartner.

„Wenngleich der Prozess zur Neugestaltung offen ist, soll der Magistrat schon weitere planungsrechtliche Schritte für mögliche Alternativen in Erwägung ziehen. Eine mögliche Schließung des bisherigen Anbieters in der Ortsmitte und eine daraus resultierende Versorgungslücke auf mehrere Jahre ist möglichst zu vermeiden“, schreiben die Christdemokraten.

Aus Sicht der CDU kommt das Areal zwischen Tankstelle und Autohaus als Standort infrage. Zum einen weil im Regionalen Flächennutzungsplan vorgesehen sei, dieses Gebiet als Gewerbefläche zu entwickeln. Zum anderen weil der Lebensmittel-Discounter Norma Interesse bekundet habe, dort eine Filiale zu eröffnen. Dazu wäre eine Grundstücksgröße zwischen 5 000 und 7 000 Quadratmetern notwendig. „Norma hat sich in der Anfrage auch bereit erklärt, die Kosten für die Baurechtsschaffung zu übernehmen“, berichtet die CDU. Die Fraktion hält den Standort darüber hinaus für geeignet, weil er nur 350 Meter von der Borngartenstraße entfernt liege und mithin auch gut fußläufig zu erreichen sei.

Von Frank Mahn