Schüler und Lehrer kämpfen gegen Rassismus

Die Ricarda-Huch-Schule (RHS) darf sich jetzt offiziell „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ nennen. Damit ist das Dreieicher Gymnasium Mitglied eines bundesweiten Netzwerks von Schulen, das sich gegen jegliche Form von Diskriminierung und Rassismus engagiert.

Dreieich – Yanni Fischer, Landeskoordinator der Initiative, übergab gestern gemeinsam mit der Patin des Projektes in Dreieich, der Linken-Landtagsabgeordneten und ehemaligen RHS-Schülerin Janine Wissler die Urkunde an die Schülervertretung (SV).

Die Urkunde zeigt fortan in der Aula jedem sofort, dass die RHS eine „Schule mit Courage“ ist. Das SV-Team, bestehend aus Lili Dann, Clemens Hielscher, Hiwot Desalegm und Josias Fekade, hat sich für die Erfüllung der Kriterien an der Schule starkgemacht. Mehr als 70 Prozent der 1 117 Schüler und des Lehrerkollegiums haben die Selbstverpflichtung des Programms unterschrieben. Damit sprachen sie sich dafür aus, aktiv gegen Rassismus einzutreten, Projekte dagegen mitzutragen und im Fall von Gewalt oder diskriminierenden Handlungen in ihrem Umfeld aktiv zu werden.

„Anfangs hatten wir etwas Gegenwind und den Eindruck, dass Rassismus an unserer Schule keine Rolle spielt. Aber in Gesprächen mit den Schülern und Vertrauenslehrern haben wir gemerkt, dass es auch bei uns vorkommt und, dass es sinnvoll ist, Schule ohne Rassismus zu werden“, erläutert Lili Dann. Die Motivation der Schülervertretung für die Teilhabe an dem Programm sei groß. Zuletzt seien Aufkleber mit rechten Parolen an der Schule aufgetaucht.

Lehrer Jens Hoffmann ist sich sicher: Die Sticker gehen auf eine verschwindend kleine Anzahl von Schülern zurück. Er selbst habe aber „keinen Bock auf Nazi-Propaganda im privaten wie auch beruflichen Umfeld“, betont er. Das Projekt Schule ohne Rassismus könne die Zivilgesellschaft stärken und werden damit Rassisten an der RHS keine Chance geben, hofft er. Schulleiter Torsten Lampert ist stolz auf seine aktive SV: „Wir sind eine Schule, an der Menschen aus 40 Nationalitäten zusammen lernen. Offener Rassismus wird an unserer Schule nicht gelebt. Aber zu glauben, dass Rassismus nicht vorhanden ist, ist naiv“, betont Lampert. Er wünscht sich einen regen Austausch und viele gute Projekte zum Thema.

Die Landtagsabgeordnete Janine Wissler betont, wie stolz sie ist, Patin des Projekts an dem Dreieicher Gymnasium zu sein, an dem sie 2001 Abitur gemacht hat. „Das ist ein deutliches Zeichen: Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit haben keinen Platz an dieser Schule“, sagt sie unter Jubel auf dem Sportplatz, wo sich die komplette Schulgemeinde zur Übergabe der Urkunde eingefunden hat. Es gebe eine spürbare Zunahme von Rassismus in Deutschland gegen Muslime, Juden oder Homosexuelle. „Es ist unsere Aufgabe, deutlich zu machen: Es ist vollkommen egal, was Menschen auf dem Kopf tragen, welche Hautfarbe oder welche Religion sie haben. Was zählt, ist der Mensch und wir lassen uns nicht spalten“, so Wissler.

Yanni Fischer ist froh, mit der RHS einen weiteren Kooperationspartner gewonnen zu haben. Bundesweit beteiligen sich 3000 Schulen, Hessen habe mit 115 Schulen noch „Entwicklungspotenzial“. Die Landeskommission gibt es seit 2016. Fischer hat in dieser Zeit gelernt, dass Schüler eher nicht rassistisch orientiert seien. „Sie sind zunehmend politisch engagiert. Das beweist auch die große Initiative der Bewegung Fridays for Future. Wir müssen sie in diesem Engagement nur fördern“, sagt er und hofft auf mehr Projekte gegen Rassismus an der RHS.

