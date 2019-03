Auf Wachstumskurs: Stadt legt bei Einwohnerzahl zu 

Rodgau ist immer noch die Nummer eins im Kreis Offenbach, aber Dreieich bleibt der Ostkreis-Kommune auf den Fersen. 2018 ist die Zahl der Einwohner in den fünf Ortsteilen im Vergleich zum Jahr davor um etwa zwei Prozent gestiegen.

Dreieich – Der Zuwachs resultiert unter anderem aus den Baugebieten Heckenborn in Sprendlingen und nördlich der Albert-Schweitzer-Straße in Dreieichenhain/Götzenhain.

Zum 31. Dezember waren 43.499 Personen im Melderegister der Stadt mit Hauptwohnsitz eingetragen. Das sind 876 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Mit einem Zweitwohnsitz waren 2 485 Männer und Frauen in Dreieich registriert, das bedeutet einen Rückgang um 279. Rechnet man Haupt- und Nebenwohnsitz zusammen, zählte die Stadt zum Jahresende 45.984 Einwohner.

„Wir erheben die Zahl der Personen, die im Melderegister eingetragen ist“, berichtet Philipp Schlapp. Der Leiter des Ressorts Bürgerangelegenheiten erwähnt das deshalb explizit, weil die Daten nicht unerheblich von denen des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) abweichen. „Das ist darin begründet, dass die Zahlen des HSL auf Grundlage der letzten Volkszählung im Jahr 2011 berechnet und auf dieser Basis auch fortgeschrieben werden.“ So hatte das Hessische Statistische Landesamt am 31. Dezember 2017 (Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor) insgesamt 2 176 Bürger weniger errechnet als im Melderegister aufgeführt. „Da wir die Daten der Volkszählung nicht mit dem Melderegister abgleichen dürfen, werden wir hier immer wieder differierende Zahlen haben“, sagt Schlapp. „Hinzu kommt, dass das HSL in der Bevölkerungsstatistik 2017 darauf hinweist, dass die Ergebnisse aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklung nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar sind.“

2018 sind 3 039 Leute nach Dreieich gezogen, 2437 haben die Stadt verlassen und 1333 haben innerhalb Dreieichs ein neues Zuhause gefunden. Legt man die Hauptwohnsitze zugrunde, ist – gegen den Trend – ein leichter Frauenüberschuss zu verzeichnen: 22.133 Frauen stehen 21 366 Männer gegenüber. Die zwei ältesten Bewohnerinnen sind 102 Jahre alt, die beiden ältesten Bewohner 101. Mit 774 Personen, 391 Männer und 383 Frauen, ist der Jahrgang 1964 am stärksten vertreten.

70,4 Prozent der Dreieicher Gesamtbevölkerung (30.633) haben einzig die deutsche Staatsangehörigkeit, hinzu kommen 4 924 Doppelstaatler, die neben der deutschen eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Bei den Ausländern stammen die meisten aus der Türkei (1 802), gefolgt von Italien (1269) und Polen (817). Insgesamt leben in Dreieich Menschen aus 129 Staaten.

Die erste Adresse im Rathaus ist das Bürgerbüro. 24 Stunden in der Woche und zusätzlich jeweils dreieinhalb Stunden am ersten und dritten Samstag im Monat haben Bürger dort die Möglichkeit, Dienstleistungen wie An- und Ummeldungen, Pass- und Führerscheinausstellungen oder Beglaubigungen in Anspruch zu nehmen. 24 778 Wartemarken (2017: 23.787) wurden 2018 gezogen. Rechnet man die familienangehörigen Personen, die keine Extra-Wartemarke ziehen müssen, mit etwa einem Drittel hinzu, kommt man auf rund 32.200 Besucher, die an den vier Arbeitsplätzen bedient wurden. In Stoßzeiten wird ein fünfter Schalter geöffnet.

„Die Zahlen zeigen mehr als deutlich, wie wichtig der umfassende Service des Bürgerbüros ist“, meint Fachbereichsleiterin Karin Eisenhauer. Die meisten Besucher kamen im Juni, die wenigsten im Dezember. Durchschnittlich mussten die Besucher acht Minuten Wartezeit in Kauf nehmen. Der meiste Andrang wird nach wie vor mittwochnachmittags mit durchschnittlich 23 gezogenen Wartemarken pro Öffnungsstunde verzeichnet. Es folgen der Montag (21) und der Freitag (20). (fm)