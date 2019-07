Stadtradeln wirft Schatten voraus

Der Countdown läuft so langsam: Während Nachbarkommunen sich bereits am Stadtradeln beteiligt haben, steht für Dreieich die Herausforderung noch bevor. Und die Erfolge der vergangenen Jahre sind weiterer Ansporn. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen.

Dreieich – Wenn am Sonntag, 1. September, das Stadtradeln in Dreieich wieder losgeht, zeichnen Pendler, Schulkinder, Freizeit- oder Tourenradler ihre gefahrenen Kilometer auf. Bis zum 21. September haben sie Zeit, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um Dreieich ganz nach vorne zu fahren. Denn das Stadtradeln ist neben der Förderung des Radverkehrs auch ein Wettbewerb mit den Nachbarstädten.

Während Dreieich 2017 mit 134 800 geradelten Kilometern noch Platz drei der hessischen Städte in dieser Größenklasse erreichte, wurde im vergangenen Jahr diese Zahl auf 161 300 Kilometer gesteigert. Das reichte zu Platz zwei hinter Mörfelden-Walldorf. Auch die Anzahl der Teilnehmer steigerte sich von 962 auf 1 065.

„Die Dreieicher treten gerne in die Pedale. Die Ergebnisse des Stadtradelns, aber auch des jüngsten Fahrrad-Klima-Tests des ADFC zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Von daher heißt es auch in diesem Jahr, mitmachen für das Klima, aber auch für die eigene Gesundheit“, wünscht sich Bürgermeister Martin Burlon.

Er verweist auf die beiden Hauptziele bei der städtischen Förderung des Radverkehrs: die Verringerung von klima- und gesundheitsschädlichen Abgasen durch den Auto-Verkehr sowie die Entlastung der Straßen. Der Verkehr sorgt für mehr als ein Drittel aller in Dreieich freigesetzten CO2-Partikel. Daher sei es das Ziel, dass vor allem kurze Strecken mit Fahrzeugen gefahren werden, die kein CO2 ausstoßen. Das sei zu schaffen, da immerhin 60 Prozent aller Wege, die die Dreieicher zurücklegen, kürzer als fünf Kilometer seien, so der Bürgermeister. Das wiederum führe zu weniger Staus auf den Straßen, wovon beispielsweise die profitieren, die auf das Auto dringend angewiesen sind, unter anderem Handwerker und Lieferanten.

„Die Stadt ist stetig dabei, dem kontinuierlich wachsenden Radverkehr – und auch anderen klimaschonenden Fortbewegungsmethoden – Rechnung zu tragen und die Infrastruktur zu optimieren“, versichert Burlon. Er nennt die längste Fahrradstraße Hessens, die im vergangenen Jahr in Dreieich eingeweiht wurde. Vom Bahnhof Buchschlag bis in die Sprendlinger Innenstadt können Radfahrer das dort gefahrene Tempo vorgeben, an das sich andere Verkehrsteilnehmer anpassen müssen. Das erhöhe die Sicherheit der Radfahrer und senke die Lärmbelastung der Anwohner.

Für das diesjährige Stadtradeln haben sich bereits die ersten Radler in Teams zusammengefunden. Die Teilnahme ist einfach. Interessierte können sich im Internet auf www.stadtradeln.de registrieren. Die geradelten Kilometer können bequem über die Webseite eingegeben oder direkt mit der Stadtradeln-App erfasst werden. Die Organisation für Dreieich übernimmt Klimaschutzmanager Theo Felber, der unter z 06103 601-478 oder per E-Mail theo.felber@dreieich.de zu erreichen ist. (hok)