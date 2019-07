Städtische Behindertenbetreuung Dreieich stellt Jahresbericht vor

Über ein vielfältiges Leistungsangebot verfügt die städtische Behindertenbetreuung. Neben der Beratung liegt ein Schwerpunkt weiterhin auf der freizeitpädagogischen Arbeit in Clubs und bei Freizeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit geistiger Behinderung.

Dreieich – Und da kommt wertvolle Unterstützung vom Förderverein, wie Ursula Zimmermann (Fachbereich Soziales, Schule und Integration) bei der Vorlage des Jahresberichts 2018 lobend hervorhebt. Ein Thema ist natürlich die Inklusion.

Die Bedeutung der Freizeitarbeit kann für die Beteiligten gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, ermöglicht sie doch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. In den fünf Clubs (Kleine Strolche, Teenieclub, Zugvögel, Freitagsclub und Nachtschwärmer) können die Teilnehmer im Alter zwischen neun und 72 Jahren Dinge tun, die für sie sonst so nicht möglich wären. „Sie gehen ins Kino, gehen essen, treffen Freunde“, erzählt Zimmermann. Die Gruppen für die Älteren sind über viele Jahren gewachsen, manche Teilnehmer seit Jahrzehnten dabei. „Die Kapazität der Clubs ist abhängig vom individuellen Betreuungsbedarf der Teilnehmer“, so Zimmermann. Beim Teenieclub werden nach den Ferien einige Plätze frei. Interessierte können sich bei der Behindertenbetreuung melden. Wegen der hohen Nachfrage gibt es für einige Clubs der Erwachsenen sogar eine Warteliste.

Langjähriges Engagement

Zimmermann leitet die Betreuungskräfte für die Clubs und Freizeiten an. Die pädagogische Mitarbeiterin kann sich auf ein 27-köpfiges Team verlassen. Viele sind schon seit Jahren dabei: „Einige fingen als Studenten an und sind auch als Berufstätige noch für uns im Einsatz. Neben Fachwissen bringen sie viel Herz und Zeit mit.“ Für die Clubarbeit entstanden 2018 Betreuungskosten von 166 346 Euro. Für die gesamte Behindertenarbeit fielen 319 748 Euro an.

Die Inklusion spielt ebenfalls eine große Rolle. In dieser Richtung fand das Sommerfest mit Fußballturnier für alle Interessierten des rührigen Fördervereins statt. Zimmermann spricht von einer tollen Veranstaltung, hätte sich aber noch einen größeren Zuspruch von Leuten gewünscht, die mit Menschen mit Behinderung nichts zu tun haben.

Weiteres Inklusionsprojekt: „Natur trifft Kunst trifft Hip-Hop“

Beim Bericht über ein weiteres Inklusionsprojekt gerät sie ins Schwärmen. Sie habe Gänsehaut bekommen bei „Natur trifft Kunst trifft Hip-Hop“, auf die Beine gestellt in Kooperation mit dem Jugendbildungswerk des Kreises und der Heinrich-Heine-Schule. Zwölf Teilnehmer des Kurses Service Learning der Sprendlinger Europaschule trafen sich mit Mitgliedern des Teenieclubs und erarbeiteten sich die Inhalte selbst. In dem Projekt lernten sich die Jugendlichen kennen und arbeiteten kreativ zusammen. „Das war eine Begegnung auf Augenhöhe“, freut sich Zimmermann. Je nach Fähigkeit und Interesse ging es bei den einzelnen Treffen um Natur, Kunst und Hip-Hop in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Zu den Aktivitäten gehörte auch eine Musikwerkstatt. Dort entstand der gemeinsame Song mit dem Refrain: „Wir sind alle 1, anders oder doch so gleich, wir stehen für die Vielfalt und die Menschlichkeit“. Nach dem Abschluss mit einer öffentlichen Aufführung wurden noch zusätzliche Treffen beschlossen. Auch in diesem Jahr wurde das Projekt mit anderen Schülern fortgesetzt. Aktionen in dieser Richtung sollten laut Zimmermann fortgeführt werden.

Förderverein enorm wichtig

Bei den Freizeiten kommt dem Förderverein, der die Behindertenbetreuung tatkräftig unterstützt, eine große Bedeutung zu. Nachdem im Rahmen der Schuldenbremse die Anzahl der Tage für die Erwachsenenclubs gekürzt werden musste, kann dank des Vereins jeweils ein zusätzlicher Tag finanziert werden. Der Betrag liegt bei 8 100 Euro. Die Kosten für die Freizeiten der fünf Clubs belaufen sich auf 78 249 Euro, inklusive Honorarkosten von rund 36 347 Euro. Dem stehen Einnahmen aus Zuschüssen und Teilnehmerbeiträgen in Gesamthöhe von 53 142 Euro gegenüber. Der Zuschuss der Stadt zu den Freizeiten belief sich demnach auf 16 296 Euro.

Bürgermeister Martin Burlon zeigt sich überzeugt von dem bewährten integrativen Konzept der Arbeit für Menschen mit Behinderung. „Wir ermöglichen damit schon seit vielen Jahren Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung, ihre Freizeit mit Unterstützung selbst zu gestalten.“

Nähere Infos zu den Aktivitäten der Dreieicher Clubs gibt es bei Ursula Zimmermann und Melanie Pfaff, z 06103 601-243.

von Holger Klemm