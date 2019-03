900 Tänzer zeigen im Bürgerhaus ihr Können

Während es draußen windig und grau ist, geht es im Bürgerhaus bunt und lautstark zu. Mädchen und Jungen laufen in schillernden Kostümen umher, die Gesichter sind kunstvoll geschminkt, die Haare aufwendig drapiert.

Dreieich – Der Anlass für die Aufmachung: Der TSC Bimmbär richtet ein Ranglistenturnier im Garde- und Schautanzsport aus. Damit hat der Verein alle Hände voll zu tun: Im Saal aufbauen, abbauen und die Gäste während des Wochenendes betreuen. „Da sind rund 100 Leute involviert“, schätzt Vereinsmitglied Sebastian Friedrich. Auch die Eltern zeigen viel Bereitschaft, bereiten oftmals Essen und Getränke vor.

Die Faschingszeit ist zwar rum, doch die Saison für die karnevalistischen Tänze läuft auf Hochtouren. Mehr noch: Der Karneval sei ein Nebenjob, der Aufwand für die Turniere sei weitaus größer, sagt Friedrich. Für die rund 900 Tänzer ist das Ranglistenturnier eine Möglichkeit, sich wichtige Punkte für die Hessenmeisterschaft zu sichern, 45 Gardisten kommen dabei vom TSC Bimmbär.

Über ein ganzes Wochenende verteilt treten die Gruppen aus der ersten, zweiten und dritten Bundesliga in den Klassen Schüler, Jugend und Haupt in verschiedenen Kategorien gegeneinander an: Schautanz, Marsch, Modern, Freestyle, Charakter, Polka, Paar- und Solotanz. Einige Vereine haben für das Turnier eine längere Anfahrt in Kauf genommen: Von Landshut bei München oder Hamborn bei Duisburg sind Aktive angereist.

Der mehrfache Europameister ist mit der Ausrichtung von Turnieren vertraut. „Wir haben früher im Bürgerhaus in Mörfelden die Turniere ausgerichtet, jetzt ist es das erste Mal hier in Sprendlingen“, sagt Friedrich. Die Teilnehmerzahl sei dabei relativ niedrig: „Das ist nur mittlerer Durchschnitt. Es gibt auch Turniere, bei denen mehr als tausend Aktive tanzen.“

Am Samstag sind die Minis des TSC Bimmbär dran. Etwa eine Stunde habe es gedauert, die Kinder zu schminken und zu frisieren, berichtet Co-Trainerin Silvia Schütze: „Wobei das Haare machen länger dauert als das Schminken.“ Die zwei Jungen aus der Minigarde begnügen sich mit etwas Gel – die Frisuren bei den Mädchen sind wesentlich aufwendiger: „Zuerst müssen wir einen Zopf machen, dann kommt der Donut dazu und dann wickeln wir die Haare drum herum“, zählt die neunjährige Laura auf. Der „Donut“ ist ein Kissen, das dem Gebäck ähnelt und um den Pferdeschwanz gesteckt wird.

Mit falschen Wimpern, die sich wie Fächer über die Augen senken, Lippenstift und Puder werden die Mädchen für den Auftritt geschminkt. Aber auch die Jungen werden ein wenig abgepudert. Der Sinn dahinter ist nicht nur schönes Aussehen: „Die Schminke betont die Gesichtszüge, sodass die Wertungsrichter diese auch aus der Entfernung gut erkennen können“, erklärt Friedrich.

Mit der auffälligen Farbe seines Kostüms kann Valentin Schubert nicht wirklich was anfangen. „Pink ist nicht so meins, aber es ist ja nur für den Auftritt“, sagt der Zwölfjährige. Valentin gehört zu den wenigen Jungen im Verein. „Ich bin durch meine Schwester zum Gardetanz gekommen und jetzt die dritte Saison dabei. Manchmal höre ich von anderen Jungen einen dummen Spruch, aber das macht mir nichts aus.“

„Das ändert sich mit dem Alter: Mit 16 Jahren ist es dann cool, mit so vielen Mädchen unterwegs zu sein“, sagt Friedrich. Er spricht aus Erfahrung, hat er doch selbst 24 Jahre im Verein getanzt. Beim TSC Bimmbär selbst gehe es zwischen Mädchen und Jungen sehr harmonisch zu: „Die Tänzer haben keine Berührungsängste.“ Bei Hebefiguren wäre dies auch wahrlich unpraktisch.

Während die Minigarde hinter der Bühne auf ihren Auftritt wartet, feuern die Zuschauer die anderen Gardisten an. „Man kann schon sagen, dass Garde- und Schautanz ein sehr fairer Sport ist. Hier feuern sich auch mal Konkurrenten an“, berichtet Friedrich. Als die Bimmbär-Minis auftreten, bekommen sie ein wenig mehr Unterstützung als die anderen Vereine, schließlich ist es für sie ein Heimspiel. Locker präsentieren sie ihre Choreografie, die sie seit einem Jahr trainieren: flotte Sprünge, schnelle Positionswechsel und akrobatische Figuren. Von Anstrengung ist auf der Bühne keine Spur zu sehen: Die Gardisten lächeln die ganzen drei Minuten über freundlich ins Publikum. Die fünf Wertungsrichter beobachten die Tänzer haargenau: Ungestreckte Füße und krumme Hände erkennen die Juroren selbst aus der Entfernung. Hinzu kommen Kriterien wie Synchronität, der Schwierigkeitsgrad, Hebefiguren und Schrittelemente. Bei der Wertung kann jeder Juror maximal 100 Punkte vergeben – wobei die beste und die schlechteste Wertung jeweils gestrichen werden. 300 Punkte sind somit das Maximum.

In der Kategorie Modern kommt die Minigarde auf 236 Punkte: „Es sind ein paar Fehler passiert“, resümiert Laura. „Es war anstrengend, aber es hat trotzdem Spaß gemacht“, fügt Tuana hinzu. Mit ihrem Schautanz wollen sie noch mal richtig Gas geben.

Von Vanessa Kokoschka