Tödlicher Unfall in Dreieich: 87-Jährige von Auto erfasst

Fußgängerin in Dreieich überfahren

In Dreieich wurde eine Seniorin tödlich verletzt: Ein Mercedes hatte 87-Jährige mutmaßlich übersehen, als er von einem Grundstück fuhr.

Dreieich - Am Samstagnachmittag ist in Dreieichenhain eine Seniorin um Leben gekommen. Sie wurde in der Industriestraße von einem Mercedes überfahren.

In Dreieich übersah ein Mercedes-Fahrer eine Seniorin

Gegen 14 Uhr war eine 87-jährige Frau auf der Industriestraße in Dreieichenhain unterwegs, als ein 71-Jähriger in einem Mercedes, von einem Grundstück kommend, links auf die Straße einbiegen wollte. Nach ersten Ermittlungen der Polizei übersah er hierbei die betagte Dame. Es kam zum Zusammenstoß infolgedessen die 87-Jährige stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog, sie starb noch am Abend im Krankenhaus.

Die Industriestraße war bis etwa 16 Uhr voll gesperrt. Wie es im Detail zu dem tödlichen Unfall gekommen ist, ermittelt nun die Polizei und sucht in dem Zusammenhang noch Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben. Sie können sich an die Polizei in Dreieich unter 0610390300 wenden.

(ror)

