Umbau der August-Bebel-Straße wirft noch reichlich Fragen auf

Ein Kreisel an dieser Kreuzung hat sich wohl erledigt. Laut Bürgermeister Martin Burlon gibt es dafür keine Zuschüsse mehr. Denkbar wäre, dass nach dem Umbau die aus der Fichtestraße kommenden Linksabbieger Vorfahrt haben.

Als im September vergangenen Jahres die Planung für den Umbau der August-Bebel-Straße in Dreieich vorgestellt wurde, staunten die rund 50 Besucher des städtischen Infoabends nicht schlecht.

Dreieich – Das beauftragte Büro hatte einen Kreisel an der Kreuzung mit der Fichtestraße aus dem Hut gezaubert. Die Idee kam gut an, sie wird aber entgegen der ursprünglichen Absicht wohl nicht verwirklicht. Diese von der CDU nach einer Sitzung des Runden Tischs Radverkehr in Umlauf gebrachte Information bestätigt Bürgermeister Martin Burlon (parteilos). Auf den Kreisverkehr solle verzichtet werden. Der Grund ist finanzieller Natur. Nach Angaben des Rathauschefs werden Kreisel nicht mehr bezuschusst.

Für die CDU-Fraktion ist die Entwicklung Anlass, eine Infoveranstaltung zum aktuellen Sachstand zu fordern. „Ob es noch weitere Änderungen an der im vergangenen Jahr durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Planung gibt, interessiert sicher nicht nur uns Stadtverordnete, sondern gerade auch die Anwohner der Straße“, sagt Partei- und Fraktionschef Hartmut Honka.

Die im September präsentierte Planung rief geteilte Reaktionen hervor. Während die Bürgerinitiative August-Bebel-Straße das Konzept mit Lob überschüttete, begrüßte der ADFC-Ortsverband einen Umbau zwar grundsätzlich, bemängelte aber, dass im nördlichen Teil zu viele Parkplätze vorgesehen seien und die Radfahrer nicht ausreichend berücksichtig würden. Erst im Januar hatte der Verein um Vorsitzenden Bernd Kiefer seine Kritik noch einmal untermauert und auf Nachbesserungen gedrängt.

Planung der August-Bebel-Straße "kräftig durcheinander geschüttelt"

Vor dem Hintergrund dieser Anregungen, durch den Verzicht auf den Kreisel und den Diskussionen des Runden Tischs Radverkehr werde die Planung „kräftig durcheinander geschüttelt“, sagt Bürgermeister Burlon. Gesetzt ist die Umgestaltung der fünf „Stummel“. Dabei sollen die Parkplätze in den fünf westlich der August-Bebel-Straße liegenden Stichstraßen geordnet werden, sodass dort 32 Autos abgestellt werden können.

Unstrittig ist auch die Einführung von Tempo 30 auf ganzer Strecke zwischen Fichte- und Eisenbahnstraße. Die zuständige Landesbehörde Hessen Mobil hat nach Burlons Worten keine Einwände erhoben. Unklar ist, wie der Knotenpunkt August-Bebel-/Fichtestraße künftig aussehen wird. Der Kreisel sollte die Verkehrssicherheit erhöhen, weil er aus allen Richtungen übersichtlich einfahrbar ist. Er sollte auch die etwas schwierige Linksabbiegersituation von der Fichte- in die August-Bebel-Straße auflösen. Nun sind alternative Ansätze gefragt. Eine Variante, die laut Burlon denkbar ist: die Änderung der Vorfahrt nach dem Beispiel von Hainer Weg und Bleiswijker Straße. Autofahrer aus der Fichtestraße wären dann beim Linksabbiegen vorfahrtberechtigt.

Auch den Bereich zwischen Fichte- und Konrad-Adenauer-Straße nimmt das Planungsbüro noch einmal unter die Lupe. Dort könnte auf der Ostseite ein Radweg entstehen, von dem vor allem auch die Schüler profitieren würden. Die vorgesehenen Parkplätze würden bei dieser Variante auf die Westseite wandern. Nach Burlons Worten werden aber noch andere Modelle durchgespielt, auch die Standorte der Querungshilfen betreffend.

„Hessen Mobil hat uns erfreulicherweise zugestanden, eine veränderte Planung einzureichen“, sagt Burlon. Wenn sie vorliegt, werde es selbstverständlich eine Bürgerbeteiligung geben, so der Bürgermeister. Entsprechende Hinweise an den Magistrat seien deshalb nicht notwendig, kann sich Burlon eine Spitze gegen die CDU nicht verkneifen.

Ein Satz noch zu den Finanzen: Für die Sanierung des Kanals und den Straßenumbau stehen insgesamt 2,5 Millionen Euro im Haushalt.

