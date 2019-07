Verzögerung bei Abriss von Obdachlosenunterkünften 

In Dreieich wird sich der Abriss der alten Obdachlosenunterkünfte an der Hainer Chaussee nach hinten verschoben. Grund sind Unstimmigkeiten bei der Bewertung des Rückbaukonzeptes.

Dreieich – Das nennt man einen Fehlstart: Die für diese Woche geplanten Vorarbeiten zum Abriss der alten Obdachlosenunterkünfte an der Hainer Chaussee sind verschoben worden. „Ich habe das gestoppt, weil ich Klarheit haben will“, sagt Dirk Böttcher, Technischer Vorstand der DreieichBau AöR. Hintergrund seien Unstimmigkeiten bei der Bewertung des Rückbaukonzepts zwischen der beauftragten Firma und einem ihrer Subunternehmen.

Neues Wohnungsbauprojekt der DreieichBau

Die Einfachsthäuser machen Platz für ein Wohnungsbauprojekt der DreieichBau. Die städtische Tochter hatte ein Gutachten erstellen lassen, wie welcher Bauschutt zu entsorgen ist. Drei Gebäudeteile stammen aus einer Zeit, in der noch munter Asbest verwendet wurde. In diesem Fall kam asbesthaltige Spachtelmasse zum Einsatz. Für die Bewohner sei von dem krebserregenden Stoff keine Gefahr ausgegangen, weil die Masse hinter Putz und Tapete liege.

Höchste Vorsicht geboten

Aber bei Freilegung und Entsorgung ist höchste Vorsicht geboten. Beim Ortstermin am Montag stellte sich heraus, dass es noch Klärungsbedarf gibt. Deshalb habe er die Reißleine gezogen, so Böttcher. „Wir befinden uns noch in der Phase der Bauvorbereitungen für die geplante Wohnbebauung. Eine Verzögerung des Rückbaus ist daher unschön, aber noch vertretbar.“ Er geht davon aus, dass die Arbeiten in einigen Tagen beginnen können.

von Frank Mahn