Wahlausschuss für Burlon-Nachfolge macht Fortschritte - „Gibt Bewerber, die man sich vorstellen kann“

Der Findungsprozess hat sich als zähes Geschäft entpuppt. Doch nun zeichnet sich ab, dass Bürgermeister Martin Burlon (parteilos) sich berechtigte Hoffnung auf ein Ende seines Einzelkämpfer-Daseins im Rathaus machen kann.

Dreieich – Seit Februar ist der Posten des Ersten Stadtrats, den Burlon bis zu seinem Amtswechsel mehr als neun Jahre lang ausgefüllt hatte, verwaist. Aber jetzt scheint der parlamentarische Wahlvorbereitungsausschuss unter Vorsitz von Kerstin Mandel (CDU) auf die Zielgerade einzubiegen. „Das Rennen ist noch nicht gelaufen, aber es sieht gut aus“, verbreitet Mandel Optimismus. Am Ausschuss ist es, dem Parlament einen Kandidaten vorzuschlagen.

Das Gremium tagt in der nächsten Woche gleich zweimal. Am Dienstag- und Mittwochabend stellen sich weitere Anwärter vor. Auf Anfrage sagte Mandel gestern, „dass es bis jetzt schon Bewerber gibt, die man sich vorstellen kann“. Damit ist der Ausschuss einen Riesenschritt weiter als in der ersten Ausschreibungsrunde. Offensichtlich hat es sich ausgezahlt, für die Neuauflage Geld in die Hand zu nehmen und ein Personalberatungsunternehmen einzuschalten. Das erste Verfahren hatte der Ausschuss Ende Juni für beendet erklärt, weil keiner der Aspiranten wirklich zu überzeugen vermochte. Immerhin 61 Männer und Frauen hatten damals ihre Unterlagen eingereicht. Wie viele es diesmal sind, behält Mandel für sich.

Die Vorsitzende des Ausschusses, der in seiner Besetzung identisch mit dem Haupt- und Finanzausschuss ist, ist guter Dinge, dass es im zweiten Anlauf gelingt, sich mit großer Mehrheit auf einen Kandidaten zu verständigen. Aus Mandels Sicht wäre es wünschenswert, den Stadtverordneten noch bis zur Sitzung Anfang Dezember einen Wahlvorschlag zu präsentieren. Sie weiß aber auch, dass dies rein zeitlich betrachtet ein ehrgeiziges Unterfangen ist. Denn vereinbart ist, dass die aussichtsreichsten Bewerber auch noch eine Vorstellungsrunde bei den Fraktionen drehen. Nun steht der November im Zeichen der Haushaltsberatungen – fraglich, ob sich da Termine finden. Der nächstmögliche Wahltermin wäre dann erst Mitte Februar.

Wann auch immer die Entscheidung fällt: Gewählt wird der Erste Stadtrat für eine Amtszeit von sechs Jahren. Burlons Nachfolger ist für die Fachbereiche Bürger und Ordnung, Planung und Bau sowie Gebäudemanagement verantwortlich.