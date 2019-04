Zukunft der Offenthaler Nahversorgung - Supermarkt auf der grünen Wiese?

Ist ein Supermarkt auf der grünen Wiese eine Option für Offenthal? Nach der Debatte im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie ist zumindest klar: Die Diskussion um die Zukunft und den Standort eines Nahversorgers ist wieder aktuell.

Dreieich – Die Stadtverordneten sind sich einig: Die Sicherung der Einkaufsmöglichkeiten für die Offenthaler genießt hohe Priorität. Vor vier Jahren sind die Erweiterungspläne für den Rewe in der Ortsmitte aufgrund der Eigentumsverhältnisse gescheitert. Nun legt die CDU-Fraktion einen Antrag vor: Das Stadtparlament soll den Magistrat beauftragen, gemeinsam mit den Bürgern zu eruieren, wie die Nahversorgung aussehen soll, und ob auf dem Areal zwischen dem Autohaus Milzetti und der Aral-Tankstelle ein Discounter der Kette Norma möglich ist (unsere Zeitung berichtete).

Karin Holste-Flinspach von der CDU Fraktion erläutert die Intention: „Wir haben die etwas unschöne Sachlage, dass der Rewe-Markt in Offenthal recht klein ist und wir immer wieder Beschwerden hören, dass er nicht das Sortiment bietet, das sich die Offenthaler wünschen.“ Es sei wichtig, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, um langfristig zu gewährleisten, dass der Ort nicht von der Nahversorgung abgehängt werde. Norma habe sich an die CDU gewandt, letztlich sei es aber egal, welchen Namen ein Markt trage, in dem die Offenthaler einkaufen gehen könnten.

Während Grünen-Sprecherin Heidi Soboll sich über den Antrag wundert und den Standort in der Ortsmitte ja gerade aus Sicht der älteren Bevölkerung als ideal bezeichnet, fragt sich SPD-Fraktionschef Holger Dechert, wie Norma auf die Idee komme, sich an die CDU zu wenden. „Auch Rewe hatte schon mal die Idee, auf der grünen Wiese zu bauen. Vielleicht sollten wir lieber nach einer anderen Option schauen, wo innerorts ein Markt möglich ist“, so Dechert.

Der SPD-Mann erwähnt vergangene Edeka-Verhandlungen mit der Firma Rösler über ein Grundstück in der Behringstraße. „Wir müssten an dieser Stelle nur über eine sinnvolle Verkehrsanbindung nachdenken, denn wir wollen ja den Einkaufsverkehr, der möglicherweise aus Rödermark kommt, nicht in den Ort zurückholen.“ Patrick Xylander (Grüne) zieht ebenfalls einen Standort in Offenthal einem Markt am Ortsrand vor: „Wenn wir zwischen Milzetti und Tankstelle einen großen Supermarkt haben, zieht das auch andere Märkte an – das ist nicht sonderlich schön.“

Günter Gericke (FDP) erinnert daran, dass in der Diskussion mit den Bürgern vor vier Jahren die Meinung eher uneinheitlich war, ob der Markt in der Stadt bleiben oder auf die Wiese ziehen soll. „Rewe hat ja dann in der Ortsmitte noch mal den Mietvertrag verlängert“, kennt Gericke Details.

Bürgermeister Martin Burlon betont, dass sich die Kette Norma mit ihrer Anfrage nicht an die Stadt gewandt habe. „Natürlich ist uns die Situation nicht neu, dass sich die Offenthaler bessere Einkaufsmöglichkeiten wünschen. Grundsätzlich muss aber klar sein, dass es keine zwei Standorte geben kann. Wenn ein Vollversorger auf der grünen Wiese entsteht, wird der in der Ortsmitte verschwinden“, zeigt der Rathauschef die Konsequenzen auf. Er erläutert auch, dass eine Entwicklung am Ortsrand nicht ohne Weiteres möglich sei. Kerstin Langstroff, Mitarbeiterin des Fachbereichs Planung und Verkehr, kennt die rechtlichen Voraussetzungen: „In der bundesweit geltenden Baunutzungsverordnung ist geklärt, dass Märkte am Ortsrand nicht größer sein dürfen als 800 Quadratmeter.“ Dies sei wiederum die Größe des bestehenden Markts in der Ortsmitte. Wenn ein Investor heute bauen wolle – „dann deutlich größer“.

Martin Burlon kündigt im Ausschuss an, dass er Ende Mai ohnehin ein Gespräch mit dem neuen Rewe-Bereichsleiter habe. „Ich werde dann den Standort Offenthal explizit ansprechen und mir die Pläne von Rewe anhören“, kündigt Burlon an. Die erneute Berichterstattung über einen passenden Standort habe für die Stadt schon einen schönen Nebeneffekt: Burlon freut sich über Anfragen von Gewerbetreibenden für den Standort Offenthal.

Die CDU schiebt indes den gestellten Antrag in die nächste Ausschussrunde. Dann könne Martin Burlon von den Gesprächsergebnissen mit Rewe berichten und die Stadtverordneten könnten gemeinsam klären, wie sie in die Diskussion mit den Bürgern einsteigen.

njo