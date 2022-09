Dreieich Initiative ruft zu Aktionstag gegen Müll auf

Von: Holger Klemm

Zum 2. Dreieicher World Cleanup Day rufen Thorsten Glemit, Kevin Knecht und Cynthia Guth auf. © privat

Es ist ein Ärgernis auch in Dreieich. Dort findet sich an vielen Stellen achtlos weggeworfener Müll, der das Stadtbild verschandelt. Eine Bürgerinitiative möchte das ändern. Zum jährlich stattfindenden World Cleanup Day (WCD) am Samstag, 17. September, gibt es zum zweiten Mal eine große Müllsammelaktion in Dreieich.

Dreieich - Ziel der lokalen Initiatoren ist es, große und kleine Mitbürgerinnen und Mitbürger zu motivieren, das Dreieicher Stadtgebiet von Plastikmüll, Zigarettenkippen und achtlos weggeworfenem Unrat zu befreien. Um das Mitmachen so einfach wie möglich zu gestalten, erhalten engagierte Aufräum-Helden an drei Stationen ihre Ausrüstung. Dabei handelt es sich um Mülltüten, Greifzangen und Handschuhe.

„Die Vermüllung unserer Umwelt nimmt immer dramatischere Züge an und ist lokal sowie global ein stetig wachsendes Problem, welches die Klimakrise zusätzlich befeuert“, schreibt das Team um Cynthia Guth, Thorsten Glemit und Kevin Knecht.

Der World Cleanup Day möchte für das Ausmaß der Umweltverschmutzung sensibilisieren und bürgerschaftliches Engagement auf lokaler Ebene fördern. „Als Dreieicher liegt uns eine saubere Stadt am Herzen. Zum 2. Dreieicher World Cleanup Day rufen wir daher auch in diesem Jahr so viele Mitbürgerinnen und Mitbürger wie möglich auf, sich für ein sauberes Dreieich einzusetzen“, betonen die Organisatoren.

Unterstützung erhält die Aktion durch den Dienstleistungsbetrieb (DLB), der die Utensilien zur Verfügung stellt, und weitere Partner. An gleich drei Stationen im Stadtgebiet geben die Organisatoren Zangen, Handschuhe (auch für Kinder) und Mülltüten aus. Zwischen 9 und 14.45 Uhr können sich fleißige Aufräum-Helden ihre Ausrüstung abholen und später ihren gesammelten Müll abgeben. Dieser wird anschließend vom DLB eingesammelt und entsorgt.

Die Stationen befinden sich in Sprendlingen vor der Volksbank in der Frankfurter Straße 1 und vor dem Bürgerhaus in der Fichtestraße 50 sowie in Dreieichenhain in der Fahrgasse vor dem Untertor.

Bereits der 1. Dreieicher World Cleanup Day in 2021 war ein voller Erfolg: Rund 60 engagierte Helfer und Helferinnen sammelten mehr als 200 Kilo Müll, sowie knapp 6 000 Zigarettenstummeln. Diese Zahlen wollen die Organisatoren in diesem Jahr noch übertreffen.

Der World Cleanup Day (WCD) ist ein weltweiter zivilgesellschaftlicher Aktionstag. Dieser findet jährlich am dritten Samstag im September statt. Mit einer Beteiligung von 14 Millionen Menschen aus 191 Ländern dieser Welt 2021 und einer gesammelten Müllmenge von 53 000 Tonnen ist das die wohl größte weltweite Bürgerbewegung in diesem Bereich.

Weitere Infos finden sich im Internet unter wirfuerhier.org/wcd. hok