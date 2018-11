Investor bedauert schlechte Stimmung in Dreieich

„Neubau wird sich in bestehende Bebauung einpassen“

+ Unter dem Namen „Villa Abendschein“ firmiert das Bauprojekt, das ein Investor in einer Sackgasse der Straße Am Altem Berg verwirklichen will. Anwohnern ist die Größe ein Dorn im Auge. Der Unternehmer betont, er habe sich an alle Auflagen gehalten.

Dreieich - Der plakative Protest von Nachbarn gegen einen geplanten Neubau in der Straße Am Alten Berg in Götzenhain (wir berichteten gestern) geht dem Investor, der hinter dem Vorhaben steht, natürlich gründlich gegen den Strich.