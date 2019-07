Kulturelle Sternstunden im Grünen: Kabarett, Musik und Literatur am Götzenhainer Maislabyrinth

Wer eine kleine, aber feine Alternative zu den Dreieichenhainer Burgfestspielen sucht, ist bei „Kabarett, Musik und Literatur im Mais“ genau richtig. Am 20. Juli geht es los.

Dreieich – Mit einem gefeierten Auftritt von Eckart von Hirschhausen sind gestern Abend in Dreieichenhain die Burgfestspiele eröffnet worden. Für Kultur-Fans gibt es in Dreieich obendrauf noch eine kleine, aber feine Alternative: Am Samstag, 20. Juli, beginnt die 18. Auflage von „Kabarett, Musik und Literatur im Mais“.

In den Anfängen sei das ein Nischenprogramm gewesen, erinnert sich Wolfgang Barth von den Bürgerhäusern. „Inzwischen ist die Veranstaltungsreihe im Kreis und im Programm des Kultursommers Südhessen längst etabliert. Am Maislabyrinth treten nicht nur Newcomer auf, sondern gestandene Kabarettisten und Musiker“, sagt Barth.

+ Kabarettist Frank Fischer kommt am 23. August. © veranstalter

Die Besucher dürfen sich wieder auf unterhaltsame Stunden im Grünen freuen. Wie in den vergangenen Jahren handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Bürgerhäuser und der Landwirtsfamilie Frank. Besonders bei Familien ist das Maislabyrinth beliebt, das mit einem Rätselspaß aufwartet und am 21. Juli um 11 Uhr eröffnet wird. Im Zelt nebenan ist bis zum 31. August Kultur angesagt – 15 Auftritte an sieben Wochenenden. Ein Schwerpunkt liegt nach Barths Worten auf Veranstaltungen in hessischer Mundart.

Die Organisatoren versprechen kulturelle Sternstunden zum kleinen Preis. Dies gilt bei den Gastspielen bekannter Gesichter ebenso wie bei den Auftritten kreativer Köpfe, die erstmals ihre Visitenkarte im Mais vor den Toren Götzenhains abgeben. Ort des Geschehens ist eine landwirtschaftliche Fläche unweit der Ortsumfahrung, zu erreichen über die Straßen Im Höchsten und Vor der Pforte. Die Karten kosten zehn Euro, bei den beiden Lesungen fünf Euro. Erhältlich sind sie vorab beim Ticket-Service im Sprendlinger Bürgerhaus, Fichtestraße 50, z 06103 60000.

+ Frech, manchmal böse, aber schön: Lieder und Texte präsentiert Roger Stein am 3. August. © veranstalter

„Warum ist die Katze so dick?“ Das fragen sich Susanne Hasenstab und Emil Emaille zum Auftakt am 20. Juli. Ab 20 Uhr präsentieren sie absurde und komische Minidramen aus dem Kosmos des alltäglichen Wahnsinns: In einem Café beichten Seniorinnen sich ihre geheimsten Gelüste und Verlangen. Eine Anwohnerin verdammt den Baum, dessen Blätterwerk ihr den Einblick in eine Arztpraxis verwehrt. Und da ist die Katzenbesitzerin, die die Gründe für die Fettleibigkeit ihres im Katzentunnel stecken gebliebenen Lieblings nur widerstrebend offenlegt.

Das Finale hat Tradition: Am Sonntag, 1. September, ab 11 Uhr klingt die Reihe mit dem Tag der evangelischen Kirche Götzenhain aus. Um 14 Uhr werden die Gewinner des Rätselspaßes im Maislabyrinth bekannt gegeben. Wer sich dabei versuchen möchte, kann dies samstags von 15 bis 18 und sonntags von 11 bis 18 Uhr tun. Eintritt: 2,50 Euro. Gruppen können sich per E-Mail an hofkleegarten@gmx.de anmelden.

VON FRANK MAHN

Info: Sieben Wochenenden mit Programm

Nach der Eröffnung geht es weiter am Freitag, 26. Juli, mit dem Kabarettisten HG Butzko. Die weiteren Termine: Samstag, 27. Juli, Stefan Eichner singt Reinhard Mey; Freitag, 2. August, „Popcorn Vol. 4 – Die ultimative Mixed-Show“ mit Christoph Reuter und Gästen; Samstag, 3. August, Singer-Songwriter Roger Stein; Freitag, 9. August, „Das Lesen der Anderen“ mit Comedian Jörg Becker; Samstag, 10. August, die Band Insoulin mit „Lieblingslieder – alles akustisch“; Freitag, 16. August, Comedian Dietrich Faber mit „Hessen zuerst!“; Samstag, 17. August, The Silverballs mit „A Jumpin’ Hot Rock’n’Roll Show“; Sonntag, 18. August, 11 Uhr Michi Neuner liest „Wie ich einmal jeden kannte“; Freitag, 23. August, Comedian Frank Fischer; Samstag, 24. August, Mitsing-Konzert mit Sabine Fischmann und Ali Neander; Sonntag, 25. August, 11 Uhr, Karl Hofmann mit „Die Weisheiten des Wahnsinns“; Freitag, 30. August, Christoph Oeser spielt zum Stummfilm „Der General“; Samstag, 31. August, Lucky Leles, die Ukulele-WG. Beginn ist, wenn nicht anders angegeben, um 20 Uhr.