Energiekrise: Schwimmbad in Dreieich ergreift Maßnahmen

Von: Holger Klemm

Wegen der Energiekrise senkt das Sprendlinger Hallenbad in Dreieich die Wassertemperatur. Zudem öffnet die Sauna nur noch donnerstags und freitags.

Dreieich – Der Sommer neigt sich so langsam seinem Ende entgegen und damit auch die Freibadsaison im Parkschwimmbad Sprendlingen. Diese endet am Sonntag, 11. September. An diesem Tag ist das Bad vormittags für den Kids-Triathlon gesperrt. Der öffentliche Badebetrieb beginnt um 13.30 Uhr. Parallel laufen die letzten Vorbereitungen zur Eröffnung des Hallenbads in der August-Bebel-Straße am Dienstag, 13. September. Doch diese Saison wird etwas anders. Angesichts der Energiekrise hat auch die Stadt-Holding Überlegungen zu Sparmaßnahmen angestellt.

Um der großen Nachfrage nach Schwimmzeiten durch Schulen, Vereine, Schwimmkurse und dem öffentlichen Badebetrieb gerecht zu werden, bleiben die Öffnungszeiten des Hallenbades unverändert. Diese sind dienstags von 8 bis 21.30 Uhr, mittwochs von 15 bis 20 Uhr, donnerstags und freitags von 8 bis 22 Uhr, samstags von 13 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr.

Die Energiekrise zwingt das Sprendlinger Hallenbad in Dreieich zum Sparen. © strohfeldt

Sprendlinger Hallenbad: Sauna schließen und Wassertemperatur senken

Um Ressourcen zu schonen und Energie einzusparen, wird es drei Veränderungen geben. Die Sauna wird nur noch an den frequenzstarken Tagen geöffnet sein. Diese sind donnerstags von 9.30 bis 21.30 Uhr (Damensauna) und freitags von 9.30 bis 21.30 Uhr (gemischt).

Die Wassertemperaturen werden abgesenkt. Die Temperatur des Sportbeckens wird dieses Jahr bei 26 Grad (bislang 28), die Temperatur des Nichtschwimmerbeckens bei 28 Grad (29) und die Temperatur des Planschbeckens bei 30 Grad (31) liegen. Die Warmbadetage, an denen die Becken auf 30,5, 31,5 und 32 Grad geheizt wurden, müssen in der neuen Saison komplett ausfallen.

Mit diesen Maßnahmen sollen mindestens 20 Prozent Energie eingespart werden, was nötig ist, um den Bade- sowie Saunabetrieb auch weiter aufrecht erhalten zu können.

Schwimmbad in Dreieich: Tickets für das Sprendlinger Hallenbad

Die Eintrittskarten für Bad und Sauna können ganz normal an der Hallenbadkasse gekauft werden. Einzeleintritte für Erwachsene sind zusätzlich online über den Ticketshop unter www.schwimmbaeder-dreieich.de erhältlich.

Die Stadt-Holding Dreieich GmbH hält und verwaltet die Beteiligung an der Stadtwerke Dreieich GmbH sowie an der Verkehrsbetriebe Dreieich GmbH. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2004 den ihr mit allen Aktiva und Passiva übertragenen Bäderbetrieb. Für den reibungslosen Ablauf im Freibad sowie im Hallenbad mit Sauna sorgen zwölf Mitarbeiter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Bürgermeister Martin Burlon, Geschäftsführer ist Steffen Arta. (Holger Klemm)

