Das Eis der Buchschlagerin Kerstin Pooth ist nicht nur köstlich, sondern auch gesund

Es ist vegan, gluten- und laktosefrei, ohne Soja und kommt ohne raffinierten Zucker aus – das klingt erst mal etwas spaßbefreit.

Dreieich – Wie soll Eis ohne Zucker und Sahne schon schmecken? Wenn der Löffel dann aber in den leicht aufgetauten Becher von „Tausendschön – Feel Good Ice Cream“ eintaucht und die dunkle, cremig-schokoladige Konsistenz im Mund verschwindet, ereignet sich eine Geschmacksexplosion am Gaumen.

Schokolade-Kokos ist der Renner – dicht gefolgt von Mango-Ingwer, Avocado-Limette und Erdbeer-Balsamico. Das sind die vier Sorten, die die Buchschlagerin Kerstin Pooth, Gründerin von „Tausendschön – Feel Good Ice Cream“, ihren Kunden aktuell anbietet.

Das Eis verbreitet sich derzeit in rasender Geschwindigkeit in der Welt der Gourmets, jeder will das kalorienarme und gesunde Eis auf seiner Veranstaltung präsentieren: Ob Bambi-Verleihung, InStyle-Jubiläum oder dem New Faces Award – überall wurde Tausendschön-Eis von den Promis geschlemmt. Auch auf der Fashion Week in Berlin wurde es Kerstin Pooth aus den Händen gerissen. Sie stellte dem Münchner Feinkost-Papst Michael Käfer das Eis vor – es wurde sofort Teil des Käfer-Produktsortiments. „Ich kann es manchmal selbst nicht glauben“, sagt sie lächelnd.

Denn der Ursprung ihrer Produkte ist die heimische Küche in Buchschlag: Superfood-Eis made in Dreieich! Inzwischen nicht mehr so richtig, weil Pooth den Kundenwünschen – allein der nachgefragten Mengen wegen – mit der Eismaschine für den Hausgebrauch nicht mehr gerecht werden konnte. Produziert werden die vier Sorten nun in einer Eis-Manufaktur in Hamburg, nach strengsten Kontrollen der Chefin persönlich.

Aber von vorn: Die Buchschlagerin ist von Kindesbeinen an Eis-Fan und dazu seit Jahren leidenschaftliche Köchin. Selbst durch Lebensmittelunverträglichkeiten eingeschränkt, testet sich die hauptberufliche PR-Chefin eines internationalen Bekleidungsunternehmens in ihrer Freizeit durch selbst kreierte Eisrezepte. In einem siebenmonatigen Sabbatical sammelt sie die besten und veröffentlicht 2016, zusammen mit der befreundeten Journalistin Astrid Sass, das Buch „Super Food Eis“. Was jetzt im Ergebnis in seinem mintgrünen Kleid und appetitanregenden Fotos so federleicht aussieht, ist das Ergebnis harter Arbeit. Mit einem zehnköpfigen „Test-Club“, vom Kind bis zum Senior, hat die Tausendschön-Gründerin ihre Kreationen ausprobiert und immer wieder Nuancen verändert. Das 120-seitige Werk mit 44 Rezepten, Grundlagenwissen über Super Food und Tipps zur Herstellung von Eis steigt in die Bestsellerlisten ein und bekommt PR von den führenden Magazinen in der ganzen Republik.

„Es war ein riesiger Überraschungserfolg. Das Buch ist ein Herzensprojekt und wir haben es mit großartigen Fotografen und Stylisten in Szene gesetzt – und seitdem kam immer wieder die Frage: Wo können wir das Eis nun kaufen? Ich habe dann immer wieder gesagt: Hey, das ist ein Kochbuch, ihr müsst es euch schon selbst zubereiten“, erzählt Pooth lachend. Aber der Gedanke an eine professionelle Produktion und Vermarktung lässt sie fortan nicht los. Und so geht sie ans Werk: die Geburtsstunde von „Tausendschön – Feel Good Ice Cream“.

Kerstin Pooth setzt auf beste Inhaltsstoffe. Alles Natur, das Eis besteht nur aus echten Früchten, reifen Mangos und Erdbeeren, 70-prozentiger Schokolade und die angenehme Süße kommt von finnischer Birkensüße – die im Gegensatz zu weißem Haushaltszucker den glykämischen Index im Körper niedrig hält und den Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe schnellen lässt. Das Eis ist damit sogar eine Empfehlung für Diabetiker.

Die Leidenschaft für ihr Produkt sprüht Pooth förmlich aus den Augen und Perfektion liegt wohl in ihrer Natur: Auch bei der Vermarktung hat die Dreieicherin nichts dem Zufall überlassen. Die 125-Milliliter-Becher im Tausendschön-Mint sind schön anzusehen und allesamt, Becher und Deckel zu 100 Prozent recycelbar. Selbst die innen liegenden Löffel sind aus Maisstärke. Der echt italienische Eiswagen, buchbar auch für Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen, ist eigens nach ihren Entwürfen auf Sizilien hergestellt worden. Sogar Flyer, Postkarten und Sitzwürfel hat Kerstin Pooth in ihrer Farbe produzieren lassen.

Tausendschön ist bei allem Erfolg noch immer die Nebenbeschäftigung der Unternehmensgründerin. 80 Prozent ihrer Arbeitszeit widmet sie ihrer PR- und Marketingtätigkeit. „Vielleicht ändert sich das irgendwann einmal. Aber im Moment habe ich auch viel Spaß an meinem Hauptjob“, so Pooth. Gerade denkt sie über weitere Sorten sowie größere Becher nach und verhandelt mit Premium-Cafés und Feinkostanbietern in ganz Deutschland, um das Eis noch bekannter werden zu lassen. „Mein Kühl-Logistiker ist auch in der Lage, in die ganze Welt zu liefern.“

Und wo können die Dreieicher das Tausendschön-Eis kaufen? Der Buchschlager Markt von Martin Annemüller bietet die vier Sorten für 3,50 Euro pro 125 Milliliter an und im Restaurant Endstation am Buchschlager Bahnhof kann das Eis ebenfalls geschlemmt werden.

VON NICOLE JOST