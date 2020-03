Dreieichhörnchen: Kinder- und Jugendfarmgelände wird umgestaltet

Dreieich – Der neue „Entenpalast“, wie Vorstandsmitglied Bärbel Debold die Behausung für die beiden Laufenten Caspar und Elsa liebevoll nennt, hat bereits Formen angenommen: Das hölzerne Grundgerüst für Stall und Außengelände steht und ein engmaschiger Draht im Innenstall ist gut achtzig Zentimeter in den Boden eingelassen, sodass die Enten vor potenziellen nächtlichen Besuchern wie Mardern gut geschützt sind. Adrian Mörstedt, der den Stall geplant hat, verlegt mit Monika Heiman und Bettina Wingerter die Bodenplatten. Die ersten Dachlatten bekommt das neue Gebäude auf der Kinder- und Jugendfarm bei diesem Arbeitseinsatz ebenfalls.

„Ich liebe die Atmosphäre sehr, wenn wir hier alle so beschäftigt sind und gemeinsam das Farmgelände weiter verschönern“, sagt Debold lächelnd. Während die Eltern arbeiten, sägen und hämmern auch die Kinder und helfen, wo sie können. Ein neues Dach für den Stall der Kaninchen- und Meerschweinchen steht ebenfalls auf der To-do-Liste.

Mit dem neuen Enten-Zuhause wird dessen Standort auf dem Gelände etwas verlagert. Denn die Farm soll in den kommenden Monaten ein bisschen umgebaut werden. „Wir wollen ein richtiges Zentrum schaffen, mit einem überdachten Treffpunkt“, sagt Debold. Als solcher werde derzeit meist die Farmküche genutzt. „Und wenn da alle herumstehen, kann dort nicht mehr richtig gearbeitet werden“, erläutert die Pressesprecherin.

Deswegen wird der marode Entenstall abgerissen, wenn die Tiere in den Neubau umziehen können und die Werkstatt soll in Richtung Schmiede umziehen. Das bisherige Werkstatt-Dach soll dann eine Art offene Halle bilden, die als Treffpunkt für die Kinder genutzt werden kann.

+ Der Kaninchen- und Meerschweinchenstall bekommt ein neues Dach: Pete Christie (rechts) und Ralf Kurtze passen es an, damit es wasserdicht ist. © Jost

Überhaupt ist so einiges im Gange auf der Kinder- und Jugendfarm. Das Gelände ist derzeit für den offenen Betrieb geschlossen – länger als in den Vorjahren zur Winterzeit üblich. „Wir befinden uns in einem Veränderungsprozess“, begründet Debold die geschlossenen Pforten. Nachdem die pädagogische Leitung der Dreieichhörnchen, die Hauptamtliche Karin Johannsmann, die Farm nach mehr als 15 Jahren verlassen hat, stellt sich der Verein personell neu auf. „Wir sind auf der Suche nach einem Sozialpädagogen und zusätzlich wollen wir einen Sozialmanager einstellen“, erläutert die Pressesprecherin. Damit soll die pädagogische Leitung, aber auch der ehrenamtliche Vorstand von geschäftsführenden Tätigkeiten wie Personal- oder Budgetplanung und Organisationsarbeit entlastet werden. Es gab bereits erste Gespräche, aber eben noch keine Entscheidung.