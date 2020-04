In Dreieich können Unternehmer ab sofort Fragen mit dem städtischen Wirtschaftspaten besprechen

Die Stadt Dreieich will mit dem Service Gewerbetreibende weiter unterstützen. Bereits zuvor gab es ein Informationsangebot.

Dreieich – Die Gewerbetreibenden in Dreieich können jetzt einen weiteren Service in Anspruch nehmen – ergänzend zum bereits bestehenden Angebot der städtischen Wirtschaftsförderung mit Informationen auf den Webseiten, telefonischer Unterstützung und der Beantwortung von Fragen per E-Mail. Ab sofort können in Telefonterminen Fragen zu Hilfestellungen in der Coronakrise direkt mit dem für die Stadt zuständigen Wirtschaftspaten Peter Weilmünster besprochen werden.

Seit vielen Jahren bietet die Wirtschaftsförderung in Kooperation mit dem Verein „Die Wirtschaftspaten“ für Dreieicher Unternehmen einen speziellen Beratungsservice an. Jetzt wurde dieses Angebot erweitert. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag stehen in der Zeit von 14 bis 16 Uhr jeweils bis zu 30-minütige individuelle Telefontermine zur Verfügung. Die Vergabe für ein Gespräch mit Weilmünster erfolgt über Gabriele Gaubatz von der Wirtschaftsförderung. Sie ist unter z 06103 601681 zu erreichen. Dieser ergänzende Service soll all denjenigen dienen, die trotz umfangreicher Informationen auf diversen Kanälen noch offene Fragen haben.

Nicht nur auf die Gastronomie beschränkt

Die Herausforderungen sind ohnehin schon enorm: Ob Handwerksbetrieb, Handel, Industriebetrieb oder Dienstleister, jeder Unternehmer steht vor der Frage: Wie und mit welchen Mitteln bewältige ich die sich immer schneller verändernden Anforderungen an mein Unternehmen? Und aktuell: Wie wirkt sich das Coronavirus mit den damit verbundenen Einschränkungen auf mein Unternehmen aus und wie und wo kann ich entsprechende Förderung und Unterstützung erhalten?

Unternehmer stehen zurzeit vor extrem vielfältigen Aufgaben bei der Entwicklung und Sicherung ihrer Betriebe oder bei der Finanzierung neuer Vorhaben. Dabei kann die Beratung durch externe Experten hilfreich sein, um auch mittel- bis langfristig die Herausforderungen im modernen Wettbewerb zu meistern.

Mit diesem kostenfreien Angebot erweitert die Stadt die Angebote auf ihrer Internetseite www.dreieich.de. Dort findet sich unter der Rubrik „Dreieich bringt’s“ auch eine Auflistung von etlichen Betrieben, die einen Abhol- und/oder Lieferservice betreiben. Die Plattform ist nicht nur auf Gastronomie beschränkt. fm