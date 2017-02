Beschädigte Eichen in Offenthal: DLB kritisiert Bahn

Offenthal - Schnitte an sehr dicken Ästen, Fäulnis und eingerissene Rinde: Erneut sorgen Baumarbeiten an einer Bahnstrecke in Dreieich für Aufsehen. Diesmal geht es um die alten Eichen am Radweg in der Alten Rheinstraße entlang der Bahnstrecke in Offenthal. Von Julia Radgen

Ein paar hundert Meter nach der Brücke, die über die Gleise führt, in Fahrtrichtung Götzenhain stehen die Eichen seit mindestens einem halben Jahrhundert. Momentan sehen die Bäume aber mitgenommen aus: Der Bestand entlang des Radweges ist einseitig komplett aufgeastet worden; teilweise waren die Äste, die entfernt worden sind, bis zu 30 Zentimeter dick. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt der zuständige Dienstleistungsbetrieb DLB, die Arbeiten seien nicht von der Stadt Dreieich beauftragt worden. Eigentümerin des Grundstücks in Offenthal ist die Deutsche Bahn, die auch die Baumarbeiten ausgeführt hat.

Gegen diese richtet der Dreieicher Dienstleistungsbetrieb Vorwürfe darüber, wie die Schnitte an den dortigen Eichen vorgenommen worden sind. Der DLB bemängelt, dass die Arbeiten teilweise unsachgemäß und nicht fachgerecht ausgeführt wurden. „Die unnötigen Starkastschnitte verursachen Folgeschäden an den Eichen, wie Einfaulungen an Schnittstellen“, erklärt Sylvio Jäckel vom DLB. „Sie erhöhen außerdem die Instabilität des Bestandes und verkürzen die Lebenserwartung der Bäume.“ Dass die Rinde an den Schnittstellen eingerissen sei, zeige die unfachmännische Entnahme der Äste. „Im Rahmen der Dreieicher Baumschutzsatzung werden entsprechende baumschädigende Schnittmaßnahmen als Ordnungswidrigkeit verfolgt“, gibt der DLB-Sprecher zu bedenken.

Die Deutsche Bahn äußert sich auf unsere Nachfrage hin zu den Vorwürfen und gibt Fehler zu. „Die Situation entspricht keinesfalls unserem Verständnis eines fachgerechten Vegetation-Rückschnitts“, erklärt ein Bahnsprecher. Die DB hatte die Arbeiten an einen Subunternehmer vergeben, der schon seit vielen Jahren für das Unternehmen tätig ist. „Der erteilte Arbeitsauftrag wurde leider nicht fachgerecht ausgeführt, so dass wir die Firma zur Nachbesserung aufgefordert haben“, teilt der Bahnsprecher mit.

Holzfällarbeiten an der Dreieichbahn Zur Fotostrecke

Als die DB die Firma beauftragt hatte, war nicht von den „aufgezeigten Qualitätsmängeln“ auszugehen. „Wir bedauern die Ausführung der Arbeiten sehr und haben die Firma zu ordnungsgemäßer und fachgerechter Arbeitsweise aufgefordert“, erklärt die DB abschließend. Die Beschädigungen an den alten Eichen kann dies zwar nicht rückgängig machen, aber vielleicht die schlimmsten Folgen eindämmen.