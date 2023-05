Dreieich Kultur- und Ehrenpreis verliehen

Nach ihrer Auszeichnung als Kulturpreisträgerin gibt Jule Heidmann (rechts) mit ihrer Duo-Partnerin Paula Stenger und der Band Safe Haven eine musikalische Kostprobe. Mit auf dem Foto ist Max Pfreimer. © -Strohfeldt

Novum beim Dreieicher Kulturpreis: Erstmals gibt es einen Ehrenpreis und erstmals wird die Verleihung in die Musiktage eingebettet. Im Anschluss an die Würdigung von Dr. Dorothee Kaltenbach und Julia „Jule“ Heidmann am Freitagabend im Bürgerhaus folgt das Konzert „Best of Musikschule“.

Dreieich - Bürgermeister Martin Burlon nennt Kultur ein Lebenselixier, „das unseren Kopf am Laufen hält und unsere Herzen bewegt“. Nach dem Lockdown sei der Preis wichtiger und wertvoller denn je, der schon immer die kulturelle Vielfalt der Stadt widergespiegelt habe. Der Bürgermeister erinnert auch an den verstorbenen ehemaligen Bürgerhausleiter Gustav Halberstadt – über Jahrzehnte eine Institution.

Keine einfache Entscheidung

Dass die Entscheidung der Jury nicht einfach war, zeigt sich darin, dass sie neben dem Kultur- auch einen Ehrenpreis vergibt. Und das steht für die Vielfalt und den Facettenreichtum des Kulturlebens. Während Dr. Dorothee Kaltenbach sich als Mitgründerin des Geschichtsvereins Buchschlag um das kulturelle Erbe verdient gemacht hat, sorgt Jule Heidmann für außergewöhnliche musikalische Leistungen.

Die Laudation von Kaltenbach übernimmt mit Kim Bagus eine langjährige Mitstreiterin. Sie zeigt einen Film über die Villenkolonie, der nicht zuletzt eine Würdigung des Wirkens der 91-Jährigen darstellt. „Du bist die wesentliche Impulsgeberin in Buchschlag“, lobt Bagus. Ohne sie hätte es keinen Geschichtsverein und kein Ortsarchiv gegeben. Ohne dieses wären wertvolle Zeitzeugnisse für immer verloren. Mittlerweile sei das Archiv eine wahre Schatzkammer. Und Kaltenbach schaffe es immer wieder, Mitstreiter zu gewinnen. Bagus: „Du bist ein Vorbild.“ „Ich bin sehr gerührt, so etwas hätte ich nie erwartet“, sagt die Ehrenpreisträgerin, die ihre Mitstreiter besonders hervorhebt.

Tief verwurzelt

Musikschulleiterin Martin Winkler würdigt Jule Heidmann, die tief in Dreieich verwurzelt ist, aber auch mit Paula Stenger, mit der sie das Duo Romie bildet, überregional musikalisch bewegt. Er geht auf ihre Entwicklung von der Musikschule über Musikhochschulen und den Extra-Chor der Oper Frankfurt bis Romie ein, nennt aber auch Tiefschläge, die sie weggesteckt habe. Für das Dreieicher Kulturleben, zu dem sie viel beitrage, habe Heidmann einmal gesagt: „Viel los auf der Bienenwiese.“ Die Singer-Songwriterin betont, dass der Kulturpreis nicht nur für sie alleine sei. Ihren Blumenstrauß widmet Heidmann allen sonst noch wichtigen Beteiligten. Mit Paula Stenger und der Band Safe Haven beschließt sie mit einem Song von Fleetwood Mac die Verleihung. Zuvor hat es schon musikalische Darbietungen gegeben.

Nach einer Pause folgt das Konzert der Musikschule mit beeindruckenden Beiträgen. Vielleicht wird einer der Beteiligten selbst einmal den Kulturpreis in Empfang nehmen. Den musikalischen Schlusspunkt setzt Heidmann mit Band. Als Überraschung spielt sie live zum in der Bar Comtesse entstandenen Video des Duos Romie.

Von Holger Klemm

Mit dem Ehrenpreis zeichnete Bürgermeister Martin Burlon Dr. Dorothee Kaltenbach für ihr Lebenswerk aus. Die Laudation hielt Kim Bagus. © -Strohfeldt