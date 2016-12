Mit Mammutprojekt ins neue Jahr

Im Januar sollen Kanalarbeiten im Hainer Weg beginnen

Hier geht's irgendwann rund: An den Knotenpunkten des Hainer Wegs mit Albert-Schweitzer-Straße/Neurothweg (im Vordergrund) und der Straße Geißberg entstehen Kreisel.

Dreieich - Es ist ein Mammutprojekt, das nach derzeitiger Planung fast zwei Jahre dauern wird. In wenigen Wochen beginnt der Austausch des Kanals im Hainer Weg. Zugleich sollen nach dem Willen von Magistrat und Stadtverordneten städtebauliche Akzente gesetzt werden. Von Frank Mahn

Zu den markantesten Änderungen zählen die Verengung der Bleiswijker Straße und zwei Kreisel an den Einmündungsbereichen Albert-Schweitzer-Straße und Geißberg. Es gibt kein Zurück mehr. Der Magistrat hat den Auftrag zur Sanierung des defekten Kanals und für die folgenden Straßenbauarbeiten an ein Unternehmen aus Bad Soden-Salmünster vergeben. „Die Gesamtmaßnahme hat ein Volumen von knapp 4,4 Millionen Euro und zählt somit zu einem der größten städtischen Kanal- und Straßenbauprojekte in der 40-jährigen Geschichte der Stadt Dreieich“, sagt Erster Stadtrat Martin Burlon. Die Sanierung des Mischwasserkanals ist laut Burlon unumgänglich. Die vorhandenen Rohre weisen „ausgeprägte“ Schäden auf und sind überlastet. Deshalb kommen Rohre mit größerem Querschnitt in die Erde. Dafür kalkuliert der Magistrat mit einer Million Euro. Der Beginn der Arbeiten hängt von der Witterung ab, vor Mitte Januar wird allerdings definitiv nichts passieren. Auch die Stadtwerke und die Medicom nutzen die Gelegenheit und erneuern ihre Versorgungsleitungen beziehungsweise das Kabelnetz.

+ © p Die unterirdische Infrastruktur den aktuellen Anforderungen anzupassen, ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist die Aufwertung des Straßenraums. Nicht nur auf Städteplaner wirkt der Abschnitt des Hainer Wegs zwischen Alpenstraße und Bleiswijker Straße wie eine trostlose und überdimensionierte Asphaltlandschaft. Darüber waren sich auch die Bürger in den Sitzungen der Planungswerkstatt einig, die von der Stadt eingerichtet worden war. Der bisherige Radweg hat nach der Umgestaltung ausdient, dafür werden durchgehend von der Einmündung der Straße Geißberg bis zur Bleiswijker Straße auf beiden Seiten Fahrradschutzstreifen angelegt. Das bedeutet: weniger Fahrbahn für Autos, aber die Möglichkeit, Bäume zu pflanzen und Parkbuchten zu schaffen. Auch Querungshilfen in Form von Inseln gehören zum Paket.

Umstellen müssen sich die Verkehrsteilnehmer am Knotenpunkt des Hainer Wegs mit der Bleiswijker Straße. Dort wird mit dem Umbau die Vorfahrt geändert. In der Skizze wird das durch den grau unterlegten Kurvenbereich links verdeutlicht. Das zielt auf die Ortsmitte ab. Dadurch wollen die Planer den Abschnitt der Bleiswijker Straße zwischen Hainer Weg und Altem Rathaus beruhigen und unattraktiver für den Durchgangsverkehr machen. Fahrbahn und Gehweg sollen künftig auf gleichem Niveau verlaufen, Parkplätze und Bäume ergänzen die Planung. Somit ist der Bereich auch für Feste geeignet, denkbar wäre zum Beispiel eine Verlegung der Kerb.

Gravierende Neuerungen – nicht nur optischer Natur – sind am anderen Ende des Hainer Wegs in Dreieichenhain vorgesehen. An den Einmündungen mit Albert-Schweitzer-Straße/Neurothweg und Geißberg wird es in absehbarer Zeit rund gehen. Dort entstehen zwei Kreisel. Nach Auffassung von Fachleuten bremst der eine Autos, die bei einem Gefälle von sechs Prozent schon mal gerne mit ein paar Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho um die Ecke biegen oder weiter geradeaus in den Neurothweg „reinstechen“. Außerdem bindet der Knotenpunkt das Neubaugebiet Nördlich der Albert-Schweitzer-Straße an. Der zweite Kreisel am Geißberg soll für „gleichberechtigte“ Verkehrsströme sorgen. Zwischen beiden Rondellen werden Bushaltestellen angelegt. Den Bedarf leiten die Planer ebenfalls aus der Erschließung des Baugebiets ab.

Für den Straßenbau rechnet man im Rathaus mit Kosten von 3,4 Millionen Euro. Die muss die Stadt allerdings nicht alleine tragen. Das Land leistet einen Zuschuss von 1,4 Millionen Euro. Wenn der Zeitplan hinhaut, sollen die Arbeiten Ende 2018 abgeschlossen sein.