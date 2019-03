Nach Randalen am Rocker-Clubhaus: Früheres Osmanen-Mitglied freigesprochen

Dreieich – Am Ende hat es für eine Verurteilung nicht gereicht. Der 41-jährige Maintaler, dem im Zuge eines Streits im Rockermilieu schwerer Landfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen wurde, ist gestern Vormittag vor dem Langener Amtsgericht freigesprochen worden. Von Silke Gelhausen

„Es ist eine Entscheidung, die mit dem tatsächlichen Geschehen wahrscheinlich nicht in Einklang zu bringen ist“, gibt Richter Volker Horn zu. Doch die Beweislage lässt ihm keine andere Wahl.

Der Lkw-Fahrer war zum Tatzeitpunkt Mitglied der inzwischen verbotenen Osmanen Germania, die mit den Osmanen Frankfurt im Dauerclinch lagen. Er war dabei, als am späten Abend des 11. November 2015 an die 100 Angehörige diverser Rockergruppen in Sprendlingen aufmarschieren, um die Frankfurter „zur Rede zu stellen“. Deren damaliges Clubhaus ist in der Offenbacher Straße, der Eingang nur über den Hinterhof möglich.

Doch die Polizei ist gewarnt, lässt das Gebäude rechtzeitig räumen und kann Schlimmeres verhindern. Nicht stoppen lässt sich allerdings die aggressive und in Schwarz gekleidete Horde, die der Polizei zahlenmäßig klar überlegen ist. Allen voran der Einzige im weißen Pullover: Der selbst ernannte Osmanen-Weltpräsident Mehmet B. Mit Hetzparolen heizt er der Meute ein, eine Gruppe von mehreren Personen löst sich und läuft in den Hinterhof. Die Männer zerschlagen mehrere Treppenhausfenster, an der Eingangstür aus Metall in der zweiten Etage scheitern sie. Die Polizei wagt es nicht, ihnen zu folgen – Eigensicherung ist hier wichtiger als Sachbeschädigung. Danach löst sich die Zusammenrottung relativ schnell auf.

Unstrittig ist, dass der geringfügig vorbestrafte Maintaler im Hof war, da ihn Polizisten beim Hineinlaufen erkannten. Das gibt der Angeklagte auch zu. Eine Beteiligung an dem Gewaltakt streitet er jedoch ab – und niemand kann sagen, er habe ihn dabei beobachtet.

Oberstaatsanwalt Klaus Reinhardt sieht die Sache anders als der Richter: „Wir wissen nicht, wer was wann wo gemacht hat. Doch darauf kommt es gar nicht an. Der Angeklagte wusste, was dort passieren würde und es entsprach dem ihm bekannten Plan!“ Er habe die Beschädigungen voll gebilligt und unter dem Schutz der anfeuernden Menge gestanden. Reinhardt fordert sechs Monate Haft auf Bewährung und 2 000 Euro Geldbuße.

„Unterschiedlicher können die Ansichten kaum sein“, stellt Strafanwalt Fatih Kantekin fest, der – wenig überraschend – den Freispruch für folgerichtig hält. Die Voraussetzungen für Landfriedensbruch seien nicht erfüllt, da keine Gewalteinwirkungen seitens seines Mandanten erfolgt seien. „Auch die öffentliche Sicherheit ist nicht gefährdet, wenn ausreichend Polizei vor Ort ist. Hier haben wir keine genauen Zahlen, deshalb nehmen wir an, dass dies so war“, sagt Kantekin.

In Gewaltkonflikten richtig verhalten Zur Fotostrecke

Richter Horn sieht eigentlich schon die Voraussetzungen für Landfriedensbruch erfüllt. Dennoch: „Was sich im Hinterhof tatsächlich zugetragen hat, wissen wir nicht. Vielleicht war der Angeklagte, wie er selbst sagt, gar nicht im Haus. Wenn das stimmt, ist er bestenfalls Gehilfe und kein Täter.“ Der Tatplan sei gewesen, die Osmanen zur Rede zu stellen. Daher bleibe dieser Fall mit großen Zweifeln behaftet.

Rubriklistenbild: © dpa